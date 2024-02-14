Статистика DDoS-атак за 2023 год: 36,88% всех DDoS-атак пришлось на сферу финансов

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак за 2023 г.

2023 г. оказался довольно богатым на события и тренды в области сетевой безопасности. Появился новый термин «белый шум», развитие искусственного интеллекта повлекло увеличение активности ботов, что сильно сказалось на коммерческих компаниях, появились признаки, вновь начавшего набирать популярность коммерческого DDoS, внедрение технологий «удаленного офиса» привело к расширению каналов связи и, как следствие, повышению интенсивности атак.

К концу года рост пропускной способности каналов и размера атак привел к тому, что незначительные всплески трафика с низкой интенсивностью уже перестали кого-то удивлять и причинять вред и приобрели характер «белого шума».

В 2023 г. злоумышленники чаще всего атаковали сектор Финансовых технологий – 36,88%.

На втором месте расположился сегмент электронной коммерции с долей 24,95%. В топ-5 также вошли сегменты образовательных технологий, онлайн-гейминга и ИТ и телеком: финансовые технологии – 36,88%; электронная коммерция – 24,95%; образовательные технологии – 9,86%; онлайн-гейминг – 7,34%; ИТ и телеком – 6,01%.

На уровне микросегментов основной целью злоумышленников были банки – 28,31%, которые традиционно подвергались атакам в периоды активного продвижения сезонных банковских продуктов – кредитов и вкладов. В топ-5 также вошли электронные доски объявлений – 15,04%, образовательные платформы – 9,57%, онлайн-магазины – 8% и платежные системы – 7,05%.

«Попадание данных категорий в топ рейтинга самых атакуемых сегментов 2023 г. не удивительно. Развитие электронной коммерции в широком смысле этого слова в последние годы очень велико. Сегодня большинство товаров и услуг можно получить онлайн. Более того, как мы уже не раз говорили, расширение каналов связи, переход на новые протоколы для оптимизации работы удаленных офисов, легкость и низкая стоимость организации DDoS-атак привели к возобновлению тренда на коммерческие атаки – действенный инструмент влияния на бизнес для злоумышленников со всеми вытекающими последствиями», – сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Qrator Labs.

Статистика распределения атак по географическим источникам в четвертом квартале еще раз акцентирует внимание на тренде, прогрессировавшем в течение всего 2023 г.: злоумышленники научились с успехом обходить блокировки по GeoIP, и существенная часть трафика атак теперь генерируется локальными источниками, максимально близкими к региону жертв.

Общее число заблокированных IP-адресов, по сравнению с третьим кварталом, увеличилось на 32,15%, с 40,15 до 53,06 млн. Это максимальный показатель за весь 2023 г.

Как и раньше, в четвертом квартале лидером Топ-20 стала Россия, где было заблокировано 22,3 млн адресов (42,03% от общего числа). В первую тройку вновь вошли США и Китай с 6,23 (11,76%) и 2,65 (5%) млн блокировок соответственно.

Список основных лидеров также не претерпел существенных перемен. В него по-прежнему входят Сингапур (1,49 млн), Германия (1,44 млн), Индонезия (1,17 млн), Бразилия (1,14 млн) и Индия (1,08 млн).

Самой продолжительной непрерывной атакой по итогам 2023 года стал инцидент третьего квартала – атака на сегмент Аэропортов. Мультивекторная атака (UDP+SYN+TCP флуд) длилась почти три дня (71,58 часа), с 24 по 27 августа.

Вторую строчку по непрерывной продолжительности заняла атака, зафиксированная в первом квартале года на сегмент Банков. Общая продолжительность атаки составила более 42 часов. Замыкает тройку лидеров атака на онлайн-магазины в сегменте Электронной коммерции, которая произошла в 4 квартале и продлилась почти 30 часов.

По итогам года рейтинг продолжительности непрерывных атак по сегментам расположился в следующем порядке: транспорт и логистика: Аэропорты – 71,58 часа; финтех: банки – 42 часа; екомм: Ритейл – 29,98 часа; финтех: ОФД – 22,59 часа; финтех: платежные системы – 21,78 часа; игровые платформы – 20,7 часа; онлайн образование – 20,27 часа; онлайн медиа – 20,05 часа; екомм: Сервисы путешествий – 12,04 часа; ИТ и Телеком: онлайн сервисы – 10,70 часа.

Средняя продолжительность атак по итогам года составила 1,3 часа. В четвертом квартале прошедшего года объем атак на уровне приложений увеличился почти на 19%, однако по-прежнему остается на довольно низком уровне, ниже показателей начала года.

Относительно небольшое количество атак – более 13 тыс. за прошедший квартал, и немногим больше 60 тыс. атак за весь год – не означает, что данный уровень модели OSI остается без внимания злоумышленников. Наоборот, небольшой объем атак компенсируется их качеством. Все атаки хорошо подготовлены и носят узкотаргетированный характер, то есть злоумышленники тщательно выбирают свои жертвы и очень внимательно и скрупулезно готовят атаки.

«2023 г. стал знаковым с точки зрения атак на уровне приложений. Атаки стали более точечными и хорошо подготовленными. И не всегда их единственной целью является только отказ в обслуживании ресурсов жертвы. Например, злоумышленники с помощью L7-атак могут заставлять ресурсы жертвы горизонтально масштабироваться. Часто такие атаки организуются на компании, арендующие серверы в облаке. При проведении атаки по формальным признакам ресурс жертвы не деградирует, поскольку при возрастании объемов трафика сервер начинает моментально масштабироваться и не допускает отказа в обслуживании. Однако по итогам периода заказчику это может грозить существенными финансовыми убытками, так как плата за утилизацию ресурсов облака может увеличиться в десятки раз», – отметил Дмитрий Ткачев.

Четвертый квартал стал пиковым периодом 2023 г. по уровню бот-активности. Его показатели почти в 2 раза превысили количество атак ботов в первом квартале, увеличившись с 3027064142 до 5028223169 запросов. В сравнении с третьим кварталом, число атак ботов также существенно возросло – на 32%. Самым активным месяцем 4 квартала стал декабрь, на который пришлось 1,77 млрд. заблокированных запросов ботов.

Весь 2023 г. доля онлайн-ритейла в общем количестве бот-активности возрастала, увеличившись с 16% до почти 30%. Это связано в первую очередь с ростом интереса ботоводов к данной сфере и повышением общего фона бот-активности. Кроме того, ИИ-боты активнее всего перебирают именно сферу ритейла, поскольку больше всего интересного контента для них сосредоточено именно там.

Помимо роста общего объема активности, онлайн-ритейл со второго по четвертый кварталы бьет рекорды и по самым крупным инцидентам, связанным со всплесками бот-атак. В этом сегменте произошло два наиболее заметных инцидента 4 квартала. Крупнейшая атака ботов с 30527990 запросов была зафиксирована 13 декабря, а наиболее быстрая атака случилась 3 ноября в наиболее активный период распродаж. Скорость атаки составила 51200 запросов ботов в пике (RPS), что в 4 раза больше самой быстрой атаки второго квартала, также произошедшей в сегменте электронной коммерции.

В сравнении, в сфере беттинга подобных всплесков нет: там нагрузка более ровная. Однако этот сегмент продолжает удерживать первые позиции, достигнув доли в 30,9% всех бот-запросов в 4 квартале. Сегмент фармацевтики несколько стабилизировался после скачка в третьем квартале: бот-активность в нем снизилась на 25%.

Основной тренд 2023 г. – рост ритейл-активности как по общим показателям, так и по отдельным крупным инцидентам