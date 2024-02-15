Кибербезопасность от «Солара» станет доступнее с партнерской программой SOLARSHIP

ГК «Солар» запустила программу SOLARSHIP, в рамках которой нарастит сеть партнеров. Цель партнерской программы — расширить географическое присутствие и сделать продукты и сервисы «Солара» доступными большему кругу заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Географически распределенная система партнерских каналов позволит «Солару» предложить свои решения для построения комплексной кибербезопасности заказчикам во всех регионах России при стабильно высоком качестве пилотирования, внедрения и дальнейшей поддержки. Кроме того, программа подразумевает подключение авторизованных партнеров во всех странах СНГ и выход на более широкий международный рынок.

Программа SOLARSHIP окажет позитивный эффект на развитие компании как фабрики технологий, так как взаимодействие с партнерами означает консолидацию инженерных и технических ресурсов, а также экспертизы квалифицированных специалистов, оказывающих техническую поддержку.

Программой предусмотрено четыре уровня авторизации партнеров в зависимости от уровня технических компетенций их инженеров, опыта реализации продуктов того или иного класса, вклада компании в продвижение продуктов «Солара» на рынке и достигнутых финансовых результатов. Статус пересматривается ежегодно и влияет на глубину и условия сотрудничества.

«Мы стремимся к тому, чтобы технологии и сервисы «Солара» в области кибербезопасности надежно защищали бизнес наших клиентов в России и за рубежом, — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар». — Партнерская программа приблизит нас к этой цели, позволив развить компетенции и экспертизу по широкой линейке наших продуктов на стороне компаний партнеров как в России, так и в других странах. Расширяя свое присутствие на рынке, мы получаем больше обратной связи и инсайтов, и эти знания всегда ложатся в основу будущих улучшений».

В рамках партнерской программы уже заключено дистрибуторское соглашение с Axoft — ИТ‑дистрибутором с экспертизой в области информационной безопасности. Компания планирует стать центром компетенций по решениям «Солара» и совместно с партнером реализовать все амбиции программы SOLARSHIP в интересах заказчиков.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.

С 2015 года предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1 800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.