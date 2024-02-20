Bi.Zone: данные корпоративной почты утекают у каждого 19-го сотрудника российских компаний

По данным Bi.Zone Brand Protection, в 2023 г. в открытый доступ попали 420 баз данных, содержащие больше 981 млн строк, а в январе 2024 г. — 62 базы общим объемом больше 525 млн записей. Они содержали в том числе паспортные данные граждан, адреса, телефонные номера, платежную информацию, а также личные и корпоративные email-адреса. Пароли в открытом или хешированном виде встречались в 13% случаях в 2023 г. и в 6% — в январе 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

С 1 февраля 2024 г. произошло 29 утечек общим объемом более 11 млн строк, 85% из которых содержали пароль или хеш пароля.

Утечка корпоративной почты в среднем происходит у каждого 19-го сотрудника. В 2023 г. специалисты Bi.Zone помогли российским компаниям выявить утечки 75 тыс. email-адресов и минимизировать их последствия.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Опасное заблуждение — считать, что, если в утечке не присутствует пароль, то она не представляет угрозы. Такие базы могут содержать паспортные данные, номера телефонов, адреса, коды домофонов и другую чувствительную информацию. Утечки хешированных паролей также опасны, потому что из них можно восстановить исходные пароли».

Злоумышленники могут взломать популярные ресурсы, например службы доставки, онлайн-магазины, соцсети, и выложить в открытый доступ базы с данными пользователей. Поэтому не стоит регистрироваться на посторонних сайтах с помощью корпоративной почты без рабочей необходимости.

Чтобы минимизировать риски, связанные с утечками данных корпоративной почты, следует придумывать для разных ресурсов разные пароли, периодически менять их, а для хранения использовать специальные программы — менеджеры паролей.

Еще полезно регулярно проверять наличие email-адресов компании в базах утечек. Для этого можно использовать решения класса digital risk protection, которые позволяют выявлять утечки корпоративных данных, а также случаи неправомерного использования бренда компании, например для создания фишинговых страниц.

Если не предпринять защитные меры, злоумышленники могут получить доступ к тем корпоративным ресурсам, где логин и пароль совпадают с данными для входа в почту из утечек. Киберпреступники также могут использовать скомпрометированный e-mail для отправки фишинга, спама или вредоносного ПО. Такой тип угроз называется BEC-атаки (business email compromise).

Помимо утечек, опасность представляют также кибергруппировки, которые собирают логины и пароли от корпоративных ресурсов с помощью специальных вредоносных программ — стилеров. Основным способом доставки стилеров также остаются фишинговые письма, вредоносное ПО в которых замаскировано под вложение, чаще всего под коммерческие предложения или документы от официальных ведомств, как в случае с недавно обнаруженной группировкой Scaly Wolf.

***

Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИТ‑инфраструктур любого размера и оказывает услуги по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г. компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др., защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.