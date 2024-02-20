DLP-система Solar Dozor успешно прошла сертификационные испытания в Белоруссии

Оперативно-аналитический центр при Президенте Белоруссии выдал положительное заключение, подтверждающее соответствие DLP-системы Solar Dozor требованиям технических нормативно-правовых актов Белоруссии. Это позволит ГК «Солар» расширить свое присутствие на территории Белоруссии и обеспечить комплексную защиту информации государственных информационных систем Республики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

На территории Белоруссии действует национальное законодательство, в рамках которого предусмотрено национальное подтверждение соответствия. Все технологии и решения, попадающие на рынок Белоруссии, помимо оформления документации на соответствие техническим регламентам таможенного союза, в обязательном порядке должны пройти процедуру оценки соответствия в национальной системе.

Для прохождения сертификации в испытательную лабораторию была передана седьмая версия Solar Dozor. Продукт прошел все сертификационные испытания на соответствие требованиям Технического регламента Белоруссии. В процессе испытаний не было предъявлено ни одного замечания к функциональным возможностям системы, также продукт полностью соответствует всем требованиям по безопасности информации, предъявляемым к средствам защиты от утечек.

«Solar Dozor на протяжении многих лет успешно внедряется на территории стран СНГ, например, таких как Казахстан, Узбекистан. Получение сертификата подтверждает, что Solar Dozor способствует эффективной защите конфиденциальной информации, в том числе, в государственном секторе, — не только в соответствии с российскими стандартами, но и в соответствии с ИБ-стандартами наших геополитических партнеров. Оценка качества в этом случае была максимально независимой, поскольку сертификация проводилась по требованиям другой страны. Разрабатываемый в настоящее время Национальный стандарт России по организации процесса защиты информации от утечки с использованием DLP-систем позволит сформировать единые правила подтверждения эффективности процессов и технологий защиты от утечек и внутри российского рынка», — сказал Илья Лушин, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

Solar Dozor представлен на рынке 24 года, ключевыми особенностями продукта являются отказоустойчивость, масштабируемость и высокая производительность. Для обеспечения информационной безопасности инфраструктуры Solar Dozor применяют более 200 крупнейших организаций в России и странах СНГ. А внедрение Solar Dozor в Сбербанке стало крупнейшим проектом не только в России, но и Европе. Нативная Linux-архитектура решения и полнофункциональная поддержка рабочих станций под управлением Linux позволяет использовать Solar Dozor как ключевой компонент защиты корпоративных данных в рамках импортозамещения.

Solar Dozor — система предотвращения утечек данных и защиты от корпоративного мошенничества. Блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.

С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.