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Более 126 миллионов киберугроз были обнаружены на устройствах российских пользователей в 2023 году

В 2023 г. решения «Лаборатории Касперского» для защиты конечных устройств заблокировали в России более 126 млн киберугроз. Доля российских пользователей, которые потенциально могли пострадать от этих атак, составляет 45,43%.

Минимизировать подобные угрозы можно путём перехода с ноутбуков и настольных компьютеров на кибериммунные тонкие клиенты — компактные корпоративные компьютеры. Их особенность в том, что хранение информации, а также непосредственное место работы всех служебных приложений вынесены на сервер, за счёт чего ему требуется меньше вычислительных ресурсов. Устройство потребляет меньше электроэнергии, чем обычный компьютер, дешевле в обслуживании и компактнее по размеру — для работы с тонкими клиентами нужны лишь клавиатура, мышь и монитор. Такие устройства используются в корпоративных сетях для организации рабочих мест по всему миру, но тонкие клиенты на традиционных ОС (Linux, Windows) могут быть подвержены различным видам атак.

«Лаборатория Касперского» предлагает безопасные по умолчанию (Secure-by-Design) тонкие клиенты, на которых установлена операционная система Kaspersky Thin Client на базе KasperskyOS. Такие устройства обладают кибериммунитетом, то есть «врождённой» защитой от киберугроз. Они гораздо более устойчивы к атакам и исключают возможность использования широкого спектра уязвимостей, характерных для традиционных тонких клиентов.

Кибериммунный тонкий клиент может быть востребован в государственных, коммерческих структурах, на промышленных предприятиях, в частности в сфере энергетики, образовательных и здравоохранительных учреждениях, финансовых структурах и ретейле. На данный момент его уже закупают для государственных учреждений, промышленных предприятий и организаций в сфере образования.

«Тонкие клиенты, работающие на традиционных операционных системах, могут быть взломаны злоумышленниками и использованы для шпионажа за пользователями, получения конфиденциальных данных, развития атаки на корпоративную инфраструктуру. Мы считаем, что будущее разработки тонких клиентов должно определяться кибериммунитетом. Атаки на кибериммунные устройства неэффективны: они продолжают функционировать даже в агрессивной среде. Решение Kaspersky Thin Client было тщательно протестировано нашими партнёрами и клиентами, и я с уверенностью могу сказать, что за кибериммунным подходом — будущее кибербезопасности», — сказал Виктор Ивановский, руководитель группы по развитию бизнеса KasperskyOS.

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