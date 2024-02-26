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ГК «Солар» получила патент на технологию по оптимизации средств защиты информации на основе поведенческих паттернов

В ходе регулярных исследований по инновационным разработкам ГК «Солар» получила очередной патент на уникальную технологию оптимизации средств защиты информации для сотрудников на основе паттернов их поведения. Технология позволит оптимизировать объем необходимых аппаратных и программных ресурсов для средств информационной безопасности, учитывающий характер коммуникаций сотрудников и рабочих процессов в компании.

Современные технические средства защиты информации, такие как антивирусные программы, системы мониторинга и защиты, требуют значительного объема аппаратных ресурсов для эффективной работы. Однако до сих пор отсутствовал подход для автоматизированной инвентаризации и оптимизации выделения ресурсов под эти инструменты. В результате это приводило к их нерациональному использованию, некорректной работе, излишнему потреблению и чрезмерным затратам на обеспечение информационной безопасности.

Новая технология значительно упростит процесс выделения аппаратных и программных ресурсов для средств информационной безопасности, что позволит повысить эффективность бизнес-процессов, оптимизировать финансовые расходы и сформировать более взвешенный подход к планированию инфраструктуры.

«Мы стремимся к созданию решения, которое оптимизирует обеспечение информационной безопасности, учитывая индивидуальные особенности пользователей и поведенческие паттерны. Наша технология находится на стадии практической реализации, и мы уверены, что она поменяет стандарты применения средств информационной безопасности в ближайшем будущем. Получение патента на данную разработку открывает новые перспективы для развития всей российской сферы информационной безопасности, укрепляя потенциал отечественных технологий и поддерживая стратегическую цель по импортозамещению», — сказал Максим Бузинов, руководитель группы исследований Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».

Ключевым поставщиком данных для разработанной технологии является модуль поведенческого анализа UBA, реализованный в DLP-системе Solar Dozor, который собирает информацию о паттернах поведения пользователей. Затем технология проводит автоматическую инвентаризацию установленных средств защиты информации и выявляет группы пользователей с избыточными или недостаточными ресурсами. Таким образом, технология определяет технические ресурсы, необходимые и достаточные для различных групп пользователей на основе их специфических потребностей.

Solar Dozor — система предотвращения утечек данных и защиты от корпоративного мошенничества. Блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности.

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