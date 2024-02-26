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Пользователи проверяют подлинность электронной подписи около 7000 раз в день

Об этом говорит статистика сервиса «Контур.Крипто» 2022 и 2023 гг. Владельцы подписи делают это, чтобы убедиться в юридической силе электронного документа. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Проверить подлинность можно, только если человек пользуется усиленной электронной подписью. Для этого нужно загрузить в «Контур.Крипто» или другом сервисе документ с файлом ЭП от контрагента. Программа подскажет: кому принадлежит ЭП, действительна ли она, изменял ли контрагент документ после подписания, а также название удостоверяющего центра, который выдал сертификат. Если в ЭП ошибка, сервис назовет причину, а пользователь сможет вовремя предпринять меры и пресечь обман.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Радует, что так много владельцев проверяют электронную подпись и тем самым обеспечивают безопасность документооборота. ЭП — надежный инструмент, подделать который практически невозможно. Проверка нужна, чтобы убедиться в подлинности подписанного документа, и тем самым уберечь себя от мошеннических схем».

Также пользователи могут зашифровать документ, который заверен электронной подписью, и тем самым обеспечить конфиденциальность коммерческой и государственной информации. Для этого владельцу нужно запросить сертификат электронной подписи у получателя и зашифровать им документ.

Еще эксперты «Контур.Крипто» выявили, что чаще всего пользователи подписывают документы в госорганы: иски, ходатайства и жалобы для ГАС «Правосудие», кадастровые документы для Росреестра, заявки в Главгосэкспертизу. А также договоры, допсоглашения с контрагентами, фрилансерами и самозанятыми. В среднем — около 6 тыс. раз в день в сервисе. В среднем в сервисе производится почти 6 тыс. таких действий в день.

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«Контур.Крипто» — сервис для подписи и хранения электронных документов, проверки подлинности ЭП, а также шифровке документов. Работает с подписью из любого удостоверяющего центра и поддерживает все форматы электронных документов.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.

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