Настенные считыватели для СКУД Esmart Reader линейки BLE готовы к работе на транспортных объектах

Настенные считыватели для СКУД Esmart Reader линейки BLE успешно прошли сертификацию технических средств обеспечения транспортной безопасности в соответствии с постановлением Правительства РФ №969 по схеме III для серийно выпускаемых устройств. Об этом CNews сообщил представитель Esmart.

Данный вид сертификации является обязательным условием для использования оборудования в системах безопасности в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, морских портах и других объектах транспортной инфраструктуры.

Министерство внутренних дел РФ выпустило сертификат №МВД РФ.03.001593 от 21 февраля 2024. Он удостоверяет, что считыватели Esmart Reader полностью соответствуют требованиям функциональных свойств технических средств, которые предъявляются к оборудованию систем безопасности для объектов транспортной инфраструктуры.