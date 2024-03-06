Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и устройств «Рутокен MFA»

Компании «Актив» и Identity Blitz завершили тестовые испытания совместной работы устройств для аутентификации в веб-приложениях Рутокен MFA, работающих на базе стека технологий FIDO2, и сервера аутентификации Blitz Identity Provider. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Устройства линейки «Рутокен MFA» выступают в качестве единого средства защиты учетных записей онлайн-сервисов и используют два фактора аутентификации: владение физическим устройством и знание PIN-кода. Токены «Рутокен MFA» имеют обратную совместимость с протоколом U2F, а также позволяют защитить пользовательские аккаунты в различных сервисах, поддерживающих стандарт WebAuthn.

Сервер аутентификации Blitz Identity Provider – это российское программное обеспечение, относящееся к классу IAM, SSO, MFA решений. Развертывается на серверах компании и решает задачи идентификации, аутентификации, авторизации пользователей и аудита. Продукт поддерживает использование ключей безопасности FIDO2 и U2F, а также WebAuthn. Blitz Identity Provider зарегистрирован в Реестре российского ПО и сертифицирован ФСТЭК России.

Подтверждение корректной совместной работы устройств «Рутокен MFA» и сервера Blitz Identity Provider было официально зафиксировано в сертификате совместимости, подписанном компанией «Актив» и Identity Blitz.

«Совместное применение устройств «Рутокен MFA» и сервера аутентификации Blitz Identity Provider предоставляет заказчикам возможность использовать современную, безопасную и удобную беспарольную аутентификацию в сервисы и приложения, использующие общемировые протоколы аутентификации и авторизации. Применение такой продуктовой связки в инфраструктуре заказчика эффективно решает проблему «слабых» паролей, которая является первопричиной большинства инцидентов информационной безопасности, - сказал руководитель проектов по информационной безопасности компании «Актив» Андрей Шпаков. – Рады плодотворному сотрудничеству с компанией Identity Blitz в деле создания надежных инструментов для бесшовной работы элементов комплексного решения для защиты информационных ресурсов».

«Мы в Identity Blitz гордимся совместно проведенной работой с компанией «Актив» и успешной интеграцией наших продуктов. Вместе мы стремимся создавать безопасную цифровую среду, где каждый пользователь может чувствовать себя в безопасности, а каждая компания — быть уверенной в защищенности своих систем. Совместимость Blitz Identity Provider и «Рутокен MFA» подчеркивает наш приоритет в создании надежных, удобных и передовых решений в области информационной безопасности», – сказал Михаил Ванин, генеральный директор компании Identity Blitz.

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Компания «Актив» — российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения под брендом «Рутокен» для аутентификации, электронной подписи и обеспечения безопасности киберфизических систем, решения для лицензирования, защиты и управления продажами программных продуктов под брендом Guardant, оказывает услуги по консалтингу и аудиту в области информационной безопасности в рамках направления AKTIV.CONSULTING.