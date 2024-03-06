Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс»

Компания «Траст Технолоджиз», поставщик решений в области кибербезопасности, подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс», российским разработчиком систем контроля и управления доступом на основе биометрических данных. В рамках стратегического партнерства компании представляют комплексное решение по интеграции биометрической системы контроля и управления доступом с Единой биометрической системой и реализацией требований 572-ФЗ с использованием типового решения по информационной безопасности (ТИБ).

Компания «Траст Технолоджиз» с 2019 г. занимается внедрением ТИБ, обеспечивающего соблюдение требований законодательства при подключении кредитно-финансовых организаций к единой биометрической системе. Заключение партнерского договора позволит компании предложить рынку продукт, удовлетворяющий требованиям регуляторов и обеспечивающий надежный метод работы с биометрическими данными.

Компания «Прософт-Биометрикс» c 2006 г. присутствует на рынке систем безопасности и предлагает СКУД и УРВ на основе биометрической идентификации. Решения «Прософт-Биометрикс» помогают защитить ресурсы бизнеса от несанкционированного доступа и сократить издержки от неэффективной работы персонала.

«Прософт-Биометрикс» разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные устройства и программные продукты для идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу.

«За пять лет работы с единой биометрической системой мы подключили и поддерживаем большое количество кредитно-финансовых организаций, наша команда имеет уникальный опыт на этом рынке, партнерство с «Прософт-Биометрикс» стало для нас следующим этапом в работе по защите биометрических систем. Биометрические технологии плотно входят в нашу жизнь: удаленные услуги в банках, оплата в магазинах и проход в метро, СКУД, вместе с тем биометрические данные требуют повышенного уровня защиты», - сказала Анастасия Кудрявцева, генеральный директор «Траст Технолоджиз»

«Часть наших клиентов уже установили и используют устройства по отпечаткам пальцев, венам ладони и терминалы идентификации по лицу - отметил Егор Голубкин, генеральный директор «Прософт-Биометрикс». - Клиенты, которые установили устройства идентификации по лицу, столкнулись с проблемой, обусловленной вступлением в силу Федерального закона № 572-ФЗ. Теперь им необходимо соблюдать требования законодательства и обрабатывать биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Совместно с «Траст Технолоджиз» мы готовы предложить эффективное решение, соответствующее требованиям регуляторов».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Телеком-операторы, использующие Red Hat Linux, атакованы шпионскими троянами

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

Пользователей macOS атакует бэкдор - родственник знаменитых шифровальщиков

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще