Студенты смогут пройти стажировку в центре противодействия кибератакам ГК «Солар»

Отбор на новый этап стажировки в центре противодействия кибератакам Solar JSOC пройдет с 11 по 27 марта 2024 г. Успешные кандидаты пройдут обучение и практику под руководством экспертов, а лучшим стажерам «Солар» предложит трудоустройство.

К участию приглашаются студенты профильных направлений третьего курса и старше, а также недавние выпускники. Стажировка будет проходить с конца марта по конец мая в онлайн‑режиме дважды в неделю. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Обучение направлено на развитие общих компетенций ИБ, навыков мониторинга и администрирования. Стажерам предстоит выполнять практические задания, разбирать реальные кейсы, погрузиться в процессы центра противодействия кибератакам и учиться работать с разными системами и решениями. Опытные специалисты «Солара» готовы делиться экспертизой и помогут стажерам получить ясное представление о специфике работы в ИБ, чтобы сформировать верные ожидания от будущей карьеры.

Solar JSOC, на базе которого проводится стажировка, входит в топ‑10 в мире по объему обрабатываемой информации: «Солар» защищает крупнейшие организации России из самых разных отраслей, а также госсектор, включая инфраструктуру электронного правительства и ключевые деловые и общественные мероприятия. Сотрудники центра имеют опыт обнаружения и отражения атак продвинутых международных группировок. Под их руководством студенты смогут прикоснуться к передовым технологиям кибербезопасности.

Программа стажировок в Solar JSOC существует с 2019 г. Традиционно самые успешные участники программы получают возможность присоединиться к команде «Солара» в качестве инженеров, аналитиков и администраторов: в 2023 г. было трудоустроено более 100 молодых кадров из почти 1500 студентов. Специалисты центра работают в офисах «Солара» в Москве, Томске, Хабаровске, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, а также удаленно в других городах.

«Сейчас ИБ‑отрасль развивается очень динамично, профессия востребована, но, как и всегда на рынке труда, специалист с практическим опытом ценится выше, чем новичок», — сказал Александр Одоевский, инженер по развитию технических компетенций и лидер сообщества Учебный центр JSOC. — Обучение дает студентам возможность повысить качество знаний, задать интересующие вопросы напрямую экспертам и впервые соприкоснуться с теми задачами, которые предстоит выполнять в дальнейшем. В ходе стажировки сразу видно самых целеустремленных и увлеченных специалистов, и сами студенты тоже могут оценить, насколько им интересна и подходит карьера в этой отрасли».

Заявку на участие можно подать в разделе «Стажировка» на сайте «Солара» с 11 по 27 марта 2024 г. Кандидатам необходимо пройти входное тестирование. В конце стажировки участникам предстоит сдать экзамен по выбранному направлению.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.