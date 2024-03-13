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ESmart Token ГОСТ получил сертификат ФСБ России

ООО «АТ бюро» (бренд ESmart) продлил сертификат соответствия ФСБ России. Он удостоверяет, что ESmart Token ГОСТ в форм-факторах смарт-карты и USB-токена на базе отечественной микросхемы MIK51 является ключевым носителем, сертифицированным ФСБ России одновременно по классам защиты КС1, КС2 и КС3. Это позволяет использовать ESmart Token ГОСТ для реализации функции электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г № 63-ФЗ в таких областях, как дистанционное банковское обслуживание и электронный документооборот в государственном секторе. Сертификат ФСБ России выдан 7 марта 2024 г. и действует до 1 марта 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Esmart.

ESmart Token ГОСТ – ключевой носитель на базе отечественной микросхемы MIK51 от АО «Микрон» в эргономичном металлическом корпусе для генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи и строгой многофакторной аутентификации. ESmart Token ГОСТ поддерживается ведущими российскими криптопровайдерами (КриптоПро CSP, КриптоАРМ, Signal-COM CSP, VipNetCSP и др.), а также совместим с отечественными операционными системами на базе Linux (Astra Linux, ALT Linux и «Ред ОС»).

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ESmart – российский производитель устройств для бесконтактной идентификации пользователей и защищенного хранения информации. Бренд появился в 2013 г. в Зеленограде. Здесь сосредоточен весь цикл создания продуктов ESmart – от идеи до производства. В портфеле ESmart два продуктовых направления – считыватели ESmart Reader и ключевые носители ESmart Token. Решения ESmart используют компании, госкорпорации, образовательные и государственные учреждения.

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