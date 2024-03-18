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Мессенджер и ВКС-платформа TrueConf интегрированы с системой многофакторной аутентификации Indeed AM

Российские компании «Индид» и «Труконф» объявили о технологической совместимости своих продуктов: системы усиленной аутентификации Indeed Access Manager и платформы для корпоративных коммуникаций TrueConf Server. Интеграция позволит защитить данные от несанкционированного доступа в случае утечек логинов и паролей пользователей.

Indeed Access Manager реализует централизованные политики управления аутентификацией и различные сценарии усиленной и многофакторной аутентификации для входа в систему TrueConf.

Совместное применение двух российский систем позволяет заменить стандартную аутентификацию более безопасной технологией усиленной аутентификации, чтобы нейтрализовать угрозу получения доступа к корпоративным данным, которая возможна из-за человеческого фактора, утечки логина и пароля и другим случаям, ведущим к компрометации доступа. При этом все аутентификационные данные хранятся в защищенном хранилище системы Indeed AM.

Для усиленной аутентификации пользователей сегодня применяется множество различных технологий, в частности биометрическая аутентификация, push-аутентификация, аутентификация с помощью аппаратных средств, цифровых сертификатов или одноразовых паролей, выдаваемых локальными генераторами либо отправляемых по SMS или электронной почте.

Решение Indeed AM — универсальное средство, позволяющее формировать оптимальный набор методов усиленной аутентификации исходя из заданных условий.

«Подтверждение технологической совместимости Indeed AM с ВКС-платформой TrueConf — очередной важный шаг для нас. Теперь мы можем еще лучше удовлетворять потребности организаций, обязанных использовать в своем ИТ-периметре только отечественные решения. Интеграция с TrueConf обеспечит надежную защиту доступа и повышение информационной безопасности российских компаний», — отметил руководитель группы продаж компании «Индид» Кирилл Мичурин.

TrueConf Server — российская платформа для корпоративных коммуникаций и совместной работы, которая включает в себя мессенджер, систему 4K-видеоконференцсвязи и вебинаров. Решение работает на защищённом протоколе связи и позволяет проводить неограниченное число онлайн-встреч в различных режимах с подключением до 1500 участников к каждой.

Indeed AM — программный комплекс класса MFA для централизованного управления доступом пользователей к корпоративным информационным ресурсам. В системе применяются технологии строгой и многофакторной аутентификации при доступе к информационным ресурсам.

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