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Подтверждена совместимость SpaceVM с СЗИ «Кода Безопасности» vGate R2 4.9

Интеграция vGate R2 4.9 и SpaceVM (6.2.0 и 6.2.1) обеспечивает защиту виртуализированных сред, позволяя организациям контролировать и защищать свои виртуальные машины на протяжении всего их жизненного цикла, обеспечивать безопасность данных и снижать риски утечки информации.

СЗИ vGate R2 версии 4.9 прошло инспекционный контроль ФСТЭК России, что подтверждает соответствие требованиям руководящих документов в части защиты от несанкционированного доступа по 5 классу защищенности, а также к 4 уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий и по профилю защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты.

«Подтверждение совместимости нашей облачной платформы SpaceVM с системой защиты информации vGate R2 от «Кода Безопасности» является важным шагом в развитии рынка средств российской виртуализации. Это результат работы наших команд, который демонстрирует нашу приверженность качеству и эффективности предлагаемых решений. Мы рады, что наша платформа виртуализации была выбрана для интеграции с vGate R2. Это подчеркивает ее надежность и соответствие высоким стандартам информационной безопасности. В будущем мы планируем продолжать сотрудничество с «Кодом Безопасности» для обеспечения защиты информации. Наша цель — предоставить клиентам наилучшие возможности для управления виртуальными средами и обеспечить их безопасность на всех уровнях», — сказал Максим Ерофеев, коммерческий директор «Даком М».

«Наши заказчики активно рассматривают платформу SpaceVM как замену иностранным средствам виртуализации. Мы рады активному сотрудничеству с коллегами из «Даком М» и планируем использовать наш опыт в защите сред виртуализации для обеспечения еще более высокого уровня безопасности» — отметил Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности».

В новой версии vGate R2 4.9: реализована поддержка средств управления KVM-серверами с помощью SpaceVM и oVirt-систем; добавлены политики доверенной загрузки виртуальных машин и затирания остаточных данных на СХД при удалении виртуальных машин (для oVirt-систем и SpaceVM); добавлена возможность аутентификации пользователей с использованием домена ALD Pro.

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