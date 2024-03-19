«АйТи Бастион» подвела итоги 2023 года

Разработчик систем защиты привилегированного доступа и безопасной передачи данных «АйТи Бастион» опубликовал финансовые итоги за прошедший год. Компания нарастила базу заказчиков, реализовала новые технологические проекты и продолжает расширять команду разработчиков. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Проекты и выручка

В 2023 г. выручка «АйТи Бастион» выросла на 48% по сравнению с 2022 г., оборот составил 1,78 млрд руб.

Драйверами роста выручки послужили несколько факторов. Ключевым стал рост спроса на комплекс СКДПУ НТ. В списке новых для компании заказчиков появилось 50 организаций разных форм собственности. Лидеры по числу проектов – госзаказчики как федерального, так и регионального уровней, их количество по сравнению с предыдущим годом удвоилось. На втором месте по числу заказчиков в 2023 г. стали банки и финансовые организации, замыкают тройку лидеров предприятия, работающие в нефтегазовой отрасли и энергетике. Заметно усилились PAM-системами предприятия транспортной сферы, ритейла и ИТ-компании.

«Число проектов и в государственных структурах, и в коммерческом секторе растет не за счет замены иностранных PAM-систем на российское ПО. Большинство наших заказчиков приобрели систему по контролю доступа ИТ-администраторов впервые», - сказал генеральный директор ООО «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

Расширение уже существующих проектов также способствовало росту выручки компании. Действующие заказчики приобретали дополнительные лицензии и новые модули системы СКДПУ НТ.

Еще одним драйвером роста выручки компании стало увеличение в общей структуре доли максимального пакета техподдержки.

«Наши заказчики стали чаще покупать техподдержку уровня «Платина». Причиной этой тенденции стало то, что СКДПУ НТ является ключевым элементом в обеспечении безопасности организации и критическим сервисом, поэтому важна бесперебойная работа системы. Кроме того, возможно, влияет и дефицит квалифицированных кадров на стороне заказчика и желание «подстраховаться» с помощью техподдержки 24/7», - отметил Сергей Бочкарев.

Продукты

В 2023 г. продолжали наращивать свою функциональность продукты системы СКДПУ НТ. Так, заказчикам стал доступен «СКДПУ НТ Портал доступа» – сервис, который предоставляет возможность централизованного доступа через единый WEB-интерфейс к целевым системам, подключенным к разным шлюзам доступа СКДПУ НТ.

Также в составе продукта «СКДПУ НТ Мониторинг и Аналитика» появился модуль архива аудита. Он позволяет централизовать аудит и видеозаписи сессий в едином центре мониторинга. Это позволяет заказчикам с большим объемом накопленных данных проводить расследования быстрее, также не загружаются ресурсы шлюзов доступа, главная задача которых – обеспечение контролируемого доступа без задержек.

В СКДПУ НТ появилась возможность автоматического предоставления доступа к пользовательским ресурсам VDI с функциями расширенного контроля и мониторинга действий. Это позволяет бизнесу обеспечить защищенный доступ к важным сервисам всем удаленным пользователям, а не только администраторам.

Реализованы технологические интеграции с решением ARMA производства компании InfoWatch, с платформой по автоматизации реагирования на инциденты R-Vision SOAR от компании R-Vision, с серверной платформой «Паладин-Х14», ловушками HoneyCorn, решением KOMRAD Enterprise SIEM от компании «Эшелон Технологии». По итогам 2023 г. СКДПУ НТ интегрирован с более чем 30 ИТ- и ИБ-решениями российских вендоров.

Также в течение года шла работа над обновлением продукта «Синоникс». Шлюз безопасного объединения изолированных сетей получил новую платформу, стал на 100% импортозамещенным, к концу 2023 г. «Синоникс» уже пилотировался несколькими крупными заказчиками.

Коллектив

В ответ на рост спроса на комплексный продукт, с одной стороны, и усложнение запросов со стороны заказчиков, с другой, компания значительно нарастила команду разработки. В целом коллектив «АйТи Бастион» вырос на 73%, был открыт новый офис в Москве на 2000 кв. м.

«В 2023 г. мы сделали стратегический шаг в развитии профессиональной команды – подписали соглашение о сотрудничестве с Московским Политехом. Запущенная в 2023 г. стажерская программа уже показала свою эффективность, половина стажеров вошли в штат компании, а самый первый стажер уже получил повышение и стал экспертом. Для нас это один из способов взращивания внутри компании по-настоящему классных специалистов ИБ», - сказал Сергей Бочкарев.