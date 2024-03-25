DCAP-система Makves совместима с ОС Astra Linux 1.7

«Группа Астра» продолжает развивать экосистему совместимых технологий и сообщает о завершении проверки работы в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7 российской системы аудита и управления корпоративными инфоресурсами Makves DCAP. Специалисты убедились, что программный стек работает корректно и стабильно, а его функционал доступен в полном объеме. Совместное решение официально сертифицировано в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Makves DCAP — это комплексное решение от российской компании Makves (входит в группу компаний «Гарда»), которое собирает информацию из множества источников: ALD Pro, MS AD и других служб каталогов, файловых хранилищ, почтовых серверов и рабочих станций. Система находит конфиденциальные данные, вносит их в список особо защищенных, аккумулирует сведения о пользователях и формирует наглядную матрицу доступа к ресурсам. Применение Makves DCAP позволяет обеспечить надежное хранение информации и организовать к ней доступ в соответствии с отраслевыми стандартами и нормами законодательства, а также автоматизировать обработку и анализ событий системы, действий пользователей и операций с файлами. С помощью этого ПО можно предотвратить прерывание бизнес-процессов, потерю важных документов, контролировать работу с ними и выполнить требования ФЗ-152, GDPR, PCI DSS, ГОСТ Р57 580.1 и др.

Продукт сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и включен в реестр Минцифры. Его использование в связке с ОС Astra Linux актуально для промышленности, госсектора, объектов критической инфраструктуры и прочих организаций, которым нужен повышенный уровень инфобезопасности. На базе данного программного стека можно создавать максимально функциональные и эффективные ИБ-системы, основанные на российских технологиях.

«Обеспечение высокого уровня ИТ-безопасности традиционно является одной из приоритетных задач для множества государственных и частных организаций. Чем надежнее защищена инфраструктура и данные, которые в ней содержатся, тем больше возможностей у заказчика сконцентрироваться на том, что важно для развития бизнеса, а не на уменьшении затрат ресурсов для управление рисками. Поэтому мы уделяем значительное внимание тому, чтобы наладить безотказную и корректную работу ОС Astra Linux и других наших продуктов с решениями коллег по ИБ-отрасли. Сертификация ПО Makves DCAP по программе Ready for Astra — это важная позитивная новость для наших пользователей: теперь у них стало еще больше возможностей выстроить именно такую систему защиты, которая будет максимально отвечать их индивидуальным потребностям. Мы благодарим наших коллег из Makves за сотрудничество и ожидаем, что последующие версии наших продуктов тоже позволят эффективно защитить чувствительные данные», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Makves — российский вендор ПО, входящий в группу компаний «Гарда». Компания является участником рынка решений для защиты неструктурированных данных. Продукция Makves помогает обеспечить защиту конфиденциальных сведений и выполнить требования отраслевых стандартов и государственных регуляторов: ФЗ-152, GDPR, PCI DSS, ФСТЭК России, ГОСТ Р57 580.1 и др. Makves обладает разрешительными лицензиями ФСТЭК России на деятельность в сфере технической защиты конфиденциальной информации, а также разработки и производства СЗИ.