DLP-система «СерчИнформ КИБ» и СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase) от «Диасофт» прошли испытания на совместимость

Компания «СерчИнформ», российский разработчик средств информационной безопасности, провела проверку совместимости сертифицированной во ФСТЭК России DLP-системы «СерчИнформ КИБ» с импортонезависимой и сертифицированной во ФСТЭК России СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase), разработанной компанией «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Комплексные тестовые испытания подтвердили совместимость решений вендоров, корректную работу, обеспечение необходимых нагрузок и хранения полного объема данных при интеграции «СерчИнформ КИБ» и СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase).

СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase) – полностью подконтрольный компании «Диасофт» безопасный форк PostgreSQL.

«СерчИнформ КИБ» и СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase) зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД и полностью соответствуют требованиям ФСТЭК по четвертому уровню доверия.

Таким образом, эти продукты могут использоваться совместно для выполнения требований регуляторов о переходе всех субъектов КИИ на отечественные средства защиты информации с 1 января 2025 г., а также требований о защите информации и защите персональных данных.

Алексей Полетаев, директор по информационной безопасности компании «Диасофт»: «Совместно с компанией «СерчИнформ» для защиты конфиденциальной информации и персональных данных мы предлагаем использовать полностью отечественные и импортонезависимые сертифицированные средства защиты информации: DLP-систему и СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase), на выгодных условиях. Это позволит решить сразу две задачи: обеспечить защиту информации и выполнение требований по импортозамещению, что в конечном счете позволит повысить уровень защищенности с наименьшими затратами и в полном соответствии с требованиями законодательства».

Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики компании «СерчИнформ»: «СУБД – крайне значимая часть системы защиты информации, особенно, когда речь идет о предотвращении утечек. Базы данных DLP-систем содержат крайне чувствительные данные, начиная от аккаунтов сотрудников, заканчивая результатами работы контентно-зависимых правил безопасности. Хранение такой информации – вопрос особой важности, поэтому к СУБД предъявляются самые высокие требования».

Предложение компаний «СерчИнформ» и «Диасофт» по использованию DLP-системы «СерчИнформ КИБ» и СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase) актуально как для заказчиков, которым необходимо выполнить требования ГОСТ 57580.1, так и для компаний из любых отраслей, деятельность которых включает в себя обработку персональных данных, работу с конфиденциальной информацией, в том числе относящейся к банковской тайне.

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«Диасофт» – российский разработчик ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. Ежегодно «Диасофт» реализует более 250 ИТ-проектов. Решения «Диасофт» могут быть развернуты на российском, импортонезависимом программно-аппаратном стеке. В 2021 г «Диасофт» представил экосистему цифровой трансформации Digital Q. Клиентами компании являются более 150 организаций из различных сфер экономики.

«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («СерчИнформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «СерчИнформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «СерчИнформ FileAuditor»). Клиенты – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России. С 2019 года развивает сервис аутсорсинга внутренней ИБ, в 2023 г. запустил франшизу ИБ-аутсорсинга по стандартам «СерчИнформ», имеет 90+ партнеров в России.