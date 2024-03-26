Servicepipe запустила два новых узла фильтрации

Российская компания Servicepipe, специализирующаяся на выявлении и фильтрации автоматизированных кибератак на веб-ресурсы, запустила два новых узла фильтрации трафика. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

В Новосибирске точка присутствия Servicepipe открыта в дата-центре «Ростелеком-ЦОД», в Санкт-Петербурге — в дата-центре «Selectel -ЦОД». Новые узлы фильтрации дают возможность локального подключения клиентов, а также существенно увеличивают скорость доставки трафика компаниям этих двух регионов, работающих с местными клиентами. До недавнего времени, когда трафик отправлялся на очистку в Москву, задержка доставки составляла порядка 50 миллисекунд. После открытия новых узлов фильтрации время задержки снизилось до 2–20 миллисекунд (в зависимости от удаленности клиента от точки присутствия Servicepipe).

В 2024 г. Servicepipe для повышения качества обслуживания локальных клиентов планирует открыть еще несколько новых узлов фильтрации — на Дальнем Востоке и в странах СНГ.

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Servicepipe — отечественный разработчик продуктов для защиты от кибератак. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 г., развивая технологии анализа трафика и защиты от автоматизированных угроз на L3–L7 уровнях модели OSI. На базе собственных технологий Servicepipe реализует сервисы по защите от продвинутых ботов, DDoS- и целевых атак. Выявляя аномалии в трафике, Servicepipe помогает клиентам сохранять доступность и безопасность их цифровых активов. Среди клиентов компании — российские интернет-провайдеры, телеком-операторы, госучреждения, банки, авиакомпании, интернет-магазины, СМИ, платежные системы и дата-центры. Помимо разработки технологий защиты, компания проводит аудиты безопасности и стресс-тестирования для оценки устойчивости ИТ-инфраструктур и веб-приложений к DDoS-атакам.