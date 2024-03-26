ТрансТелеКом меняет подход к организации корпоративной ИТ-инфраструктуры

Новый подход к организации выделенных защищенных сетей связи представляет Компания ТрансТелеКом.

В продуктовом портфеле провайдера цифровых сервисов теперь есть решения для удобного и быстрого создания корпоративной IT-инфраструктуры на базе технологии SD-WAN. Её основное преимущество - полная независимость от конкретных сетей доступа. Благодаря агрегированию каналов обеспечивается не только надёжность, но и качество трафика.

Многие компании имеют географически разнесенную инфраструктуру. Таким организациям приходится решать нетривиальные задачи при организации выделенного защищенного доступа. Технология SD-WAN работает на сетях любых операторов, а значит, клиенту не потребуется взаимодействовать с сотнями разных провайдеров на местах. Компания ТрансТелеКом поможет построить сеть «под ключ», в рамках одного договора на услуги связи. Поскольку все компоненты решения предоставляются по сервисной модели, клиенту не потребуется нести капитальные затраты на реализацию проекта. Так SD-WAN способствует оптимизации затрат на строительство корпоративных сетей передачи данных.

При этом важно подчеркнуть, что сервис работает на основе российского программного обеспечения, что снижет риски информационной безопасности и обеспечивает импортонезависимость решения.

Узнать о технологии подробнее и оставить заявку на тестовое использование можно на официальном сайте Компании.