«Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк»

Компания «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения реконструированный «Театральный парк». Теперь 30 IP-камер следят за безопасностью в обновленном городском пространстве, расположенном в микрорайоне Хромпик. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Игорь Кабец, глава городского округа Первоуральск: «В сентябре прошлого года в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Первоуральске был благоустроен парк возле театра "Вариант". Там появились первый в городе сухой фонтан, детские и спортивные площадки, музыкальные инструменты под открытым небом и уличный театр для организации культурных мероприятий. Важно, чтобы парк продолжительное время прослужил горожанам в таком обновленном виде. Поэтому для безопасности людей и пространства мы совместно с "Ростелекомом" организовали там систему видеонаблюдения».

Каждая камера обеспечена индивидуальным каналом связи, благодаря чему данные в круглосуточном режиме передаются в центр мониторинга. Скорость процесса составляет не менее 25 кадров в секунду, что позволяет уловить даже самые незначительные детали на изображении. Также «Ростелеком» настроил облачное хранилище, с помощью которого можно всегда обратиться к данным и проанализировать их.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Интеллектуальная система видеонаблюдения становится одним из ключевых элементов городского управления. Она позволяет создавать безопасные пространства для жителей и формировать комфортную городскую среду. Видеонаблюдение помогает следить за внешним видом улиц муниципалитета. Например, благодаря системе можно контролировать размещение наружной рекламы. Теперь для этого нет необходимости выезжать инспекторам, как это происходило ранее. Достаточно проверять вывески у экрана компьютера с помощью увеличения масштаба изображения. "Ростелеком" готов предложить городам и территориям подобные решения под ключ – от установки и подключения камер до использования единой платформы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных».

Компания «Ростелеком» установила на улицах уральских городов уже свыше 19 тыс. камер видеонаблюдения. Лидером среди регионов по количеству смонтированных цифровых устройств является Ханты-Мансийской автономный округ. Там за безопасностью следят более 6 тыс. камер.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.