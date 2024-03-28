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«Газинформсервис» и «НТЦ Протей» укрепляют безопасность ИТ-инфраструктуры своих клиентов

Российские разработчики «Газинформсервис» и инженеры «Протей ТЛ» провели интеграцию продуктов – системы мониторинга и управления событиями безопасности Аnkey SIEM Next Generation и программного комплекса «Протей-imSwitch5». Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Система Ankey SIEM NG предназначена для комплексного мониторинга событий информационной безопасности и выявления инцидентов в режиме реального времени. Она собирает и обрабатывает их как в инфраструктуре компании, так и в периметре ее отдельных подразделений и узлов, обеспечивая автоматизацию процессов выявления киберугроз. Система адаптируется почти к любой инфраструктуре и работает для всех уровней управления: от рядового администратора до руководителя предприятия.

Программный комплекс «Протей-imSwitch5» – программный коммутатор, выполняющий функции опорно-транзитной автоматической телефонной станции, предназначенный для построения узлов местной связи с использованием технологии коммутации пакетов и расширенным набором традиционных ДВО/VAS услуг нового поколения.

«Проделанные интеграционные работы позволят заказчикам минимизировать сроки развертывания и внедрения SIEM-системы Аnkey при взаимодействии с IP-АТС imSwitch5. Это однозначно будет востребовано всеми, кто заботится о безопасности своей ИТ-инфраструктуры» – отметил Николай Куликов, технический директор ООО «Протей ТЛ».

«Теперь пользователи получат возможность включать в контур мониторинга информационной безопасности решение производителя ООО «НТЦ Протей», собирая с него информацию и передавая в SIEM-систему – это позволит укрепить безопасность ИТ-инфраструктуры в целом», – сказал Дмитрий Шамаев, менеджер по продукту Ankey SIEM NG, ООО «Газинформсервис».

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