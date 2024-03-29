Future Crew предложит клиентам замену услуг в рамках реагирования на инциденты по подписке

Центр инноваций Future Crew, входящий в ПАО «МТС», объявляет, что будет реагировать на киберинциденты по подписке. Оплату за неиспользованные дни можно будет направить на другие экспертные сервисы CICADA8. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2023 г. Центр инноваций Future Crew запустил услугу по экстренному реагированию на кибератаки и проведению цифровых расследований – Digital Forensics & Incident Response. Эксперты CICADA8 выявляют скомпрометированные ресурсы, локализуют инцидент и помогают блокировать действия киберпреступников. За счет этого компания может снизить или свести к нулю ущерб от кибератаки, а также быстро восстановить работу корпоративных систем и бизнес-процессы. После завершения экстренных мер эксперты формируют рекомендации по предотвращению подобных случаев в будущем.

Заказчик может обратиться за реагированием по факту инцидента или подготовиться к нему заранее. Во втором варианте речь идет о формате подписки на год, которая обеспечивает гарантированную помощь и уменьшает время на подтверждение кибератаки и ее остановку, исключая бумажную волокиту на пике инцидента. Кроме того, предварительная оценка ИТ-инфраструктуры заказчика позволяет начать реагирование с более выгодных позиций.

Стартовым этапом реагирования на киберинциденты всегда идет формирование перечня неотложных действий и определение формата взаимодействия заказчика с исполнителем. Далее происходит сбор и исследование данных для дальнейшей корректировки начатого процесса реагирования, определение сроков и состава работ для полной остановки инцидента. В случае оформления подписки эти действия проводятся значительно быстрее, и в момент кибератаки у экспертов появляется дополнительный запас времени. После подписания договора команда CICADA8 назначает ознакомительную встречу, где прорабатывает вместе с заказчиком сценарии реагирования, возможные источники технических данных и формирует план действий при инциденте.

«Годовая подписка на Digital Forensics & Incident Response от Future Crew включает от 5 до 30 рабочих дней выделенного эксперта и неограниченное количество инцидентов. Неиспользованные дни можно направить на другие экспертные сервисы CICADA8. Такие как тестирование на проникновение и симуляция кибератаки (Red Teaming)», – сказал Максим Суханов, ведущий эксперт CICADA8 по форензике.

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Future Crew – это центр инноваций МТС. Создает решения на базе ИИ для кибербезопасности и физической безопасности людей и компаний. В продуктовый портфель входят: CICADA8 – платформа управления уязвимостями с непрерывным пентестом и экспертные ИБ-сервисы; Membrana – приватная мобильная связь нового поколения, которая защищает устройство и данные во время серфинга в интернете от киберугроз; Urbanpredator – интеллектуальная СКУД на базе технологий мультифакторной аутентификации и искусственного интеллекта.