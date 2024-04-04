Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Бизнес Кадры
|

Step Logic подготовил ИБ-аналитиков для работы с «СерчИнформ SIEM»

Step Logic, российский поставщик услуг сетевой и системной интеграции, получил статус партнера, позволяющий компании поставлять «СерчИнформ SIEM» и оказывать заказчикам спектр услуг на базе защитного решения. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«СерчИнформ SIEM» – система управления событиями и инцидентами информационной безопасности в режиме реального времени. Система аккумулирует информацию из различных источников, анализирует ее, фиксирует ИБ-инциденты и оповещает о них службу безопасности.

«С прошлого года количество кибератак на российские компании кратно увеличилось. Чтобы охватить максимум рисков ИБ, крупные организации давно применяют такие комплексные инструменты защиты, как SIEM-системы. За последние несколько лет функционал отечественных SIEM значительно развился, но обратная сторона технологичности решений – повышенные требования к квалификации специалистов. Поэтому небольшие компании, которые планируют внедрять SIEM, часто сталкиваются с нехваткой компетентных кадров для работы с системой», – сказал Алексей Парфентьев руководитель отдела аналитики «СерчИнформ».

По данным исследования «СерчИнформ», для 14% российских компаний главной причиной отказа от закупки SIEM стали потенциальные трудозатраты на внедрение, настройку и кастомизацию. Только в 11% компаний смогли выделить для работы с SIEM профильного специалиста. Специалисты Step Logic предлагают заказчикам услуги по настройке и эксплуатации «СерчИнформ SIEM».

«Мы видим широкие перспективы в данном направлении и возможность применения услуги у заказчиков из разных сегментов – как обладающих высоким уровнем в области ИБ, так и менее зрелых, но нацеленных на развитие. Сейчас наблюдаем тенденцию по увеличению количества запросов на подобные услуги от небольших компаний, что как раз косвенно свидетельствует о повышении их уровня зрелости. Использование «СерчИнформ SIEM» позволит нам оказывать качественную и конкурентную услугу», – сказал Тарас Дира, директор центра сервисов информационной безопасности Step Logic.

Компетенции компании Step Logic включают внедрение, эксплуатацию и поддержку SIEM от «СерчИнформ». Партнер уже обучил работе с SIEM аналитиков сервисного подразделения, а также планирует подготовить проектных инженеров и архитекторов.

***

«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Ее клиенты – более 4000 компаний по всей России и в 20+ странах мира.

Step Logic более 30 лет предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Штат – более 500 сотрудников, офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также полный комплекс услуг по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Microsoft сохранит «жизнь» сверхпопулярной Windows 10, но за отдельные деньги. Цена ежегодно будет удваиваться

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Госорганизации и компании России под атакой новой кибергруппировки

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

В Linux 11 лет скрывалась уязвимость, позволяющая красть чужие пароли. Особенно уязвимы Debian и Ubuntu

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще