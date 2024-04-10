Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии

Компания SafeTech, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала платформу PayControl, которая помогает противостоять основным видам угроз для клиентов банков, включая перехват SIM-карт, фишинг, подмену документов и социальную инженерию. Платформу уже интегрировал в свою систему «Оптима Банк» — участник банковского сектора Киргизии. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Платформа PayControl сочетает в себе простоту использования и высокую степень безопасности. Для подтверждения платежа или перевода достаточно одного нажатия на экран смартфона — процедура занимает две секунды. При этом решение резидента «Сколково» намного удобнее и безопаснее SMS, push-кодов и других классических средств подтверждения. Для обеспечения максимальной защиты используется асимметричная криптография, а также система безопасного хранения ключей электронной подписи.

«В 2022 г. в Бишкеке при поддержке Sk Fintech Hub прошла конференция “Современный цифровой банк и его экосистема. Создавать, развивать и защищать”, организованная SafeTech. Председателю Кабинета Министров и руководству ведущих банков Кыргызстана были продемонстрированы передовые разработки наших компаний-резидентов в финтехе, автоматизации банковских процессов, кибербезопасности и управления финансами. Уже тогда крупнейший банк республики высказал интерес к решению SafeTech, который через полтора года превратился во внедрение продукта», — сказал Павел Новиков, директор Skolkovo Fintech Hub.

«Современный Кыргызстан — это страна, где банковский рынок стремительно меняется: происходит модернизация национальной платежной системы, развиваются цифровые технологии, растет количество банковских карт, доля безналичных расчетов. Меняются и представление о безопасном подтверждении транзакций и мы рады, что уже второй банк республики в заботе о клиентах решил внедрить PayControl для защиты их платежей», — сказала Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech.

«“Оптима Банк” всегда стремился быть современным, отслеживать нововведения банковской отрасли и, внедряя их, улучшать качество сервиса для клиентов. Использование инновационного решения PayControl, гармонично сочетающего в себе безопасность и комфорт, - еще один шаг в этом направлении», — отметил Адильхан Баялин, советник председателя правления ОАО «Оптима Банк».

***

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

SafeTech — разработчик решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, поставщик решений мировых производителей программных и аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности. Компания работает на рынке 12 лет, ее продукты внедрены более чем 70 банках.

«Оптима банк» — крупнейший банк в Киргизии по размеру активов и депозитов клиентов. Являясь универсальным банком, он предлагает юридическим и физическим лицам банковские продукты и услуги, гибкую тарифную политику, техническую поддержку банковских операций с использованием современных технологий. Основан в 1992 г., имеет более 60 отделений во всех областях страны.