Ритейл под ударом: анализ угроз от экспертов Angara Security

В 2023 г. ритейл и e-commerce вошли в топ-3 самых атакуемых отраслей российской экономики. Интерес злоумышленников связан как с ростом оборота отрасли – по оценке АКИТ, рынок электронной коммерции вырос на 28% и составил 6,2 трлн руб., – так и с расширением аудитории в российских регионах. Если в Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 10%, то в регионах Сибири, Дальнего Востока и юга России клиентская база выросла более чем на 40%. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

«2024 г. может продолжить эту тенденцию, поскольку основные угрозы останутся актуальными еще на длительный период. Это подтверждается концепцией "Пирамиды боли" Дэвида Бьянко, где используемые злоумышленниками тактики, техники и процедуры находятся на вершине пирамиды, а значит, сменить их не так просто. Новые техники могут и будут добавляться, но, чтобы сместить "тренды", понадобится время», – сказала Лада Антипова, эксперт по реагированию на инциденты Angara Security.

Чаще всего для первичного проникновения во внутреннюю сеть компаний используются фишинговые письма с вредоносными вложениями и ссылками, а также публично доступные приложения и сервисы, которые предоставляют удаленный доступ во внутреннюю сеть из сети Интернет (публично доступные сервера RDP, VPN-сервисы, в том числе с использованием валидных существующих учетных записей).

Другой популярный вектор – доступ через подрядчиков, которых привлекают для выполнения определенных работ, например, для разработки сайта, доработки функционала мобильного приложения. Такие провайдеры услуг оказываются одной из наиболее привлекательных мишеней для киберпреступников, так как в результате взлома можно получить доступ к ИТ-инфраструктуре компании-заказчика. При этом, как отмечают эксперты Angara Security, разграничение доступа и прав для сотрудников внешних организаций, а также мониторинг и контроль специалистов на аутсорсинге реализуют далеко не все компании.

Третий вектор атак – через open-source код, который используют разработчики ПО. При запуске непроверенного ПО клиент может получить обновление или любое ПО от разработчика с включенным в него зловредным программным обеспечением или бэкдором. Практика атак через цепочки поставок только увеличивается: если в 2022 г. число инцидентов со взломом через подрядчиков было около 20%, то в первой половине 2023 г. эта тактика фиксировалась уже в 30% случаев. «Поэтому важно обращать более пристальное внимание на безопасность заимствованного из внешних репозиториев open-source кода, на культуру написания кода разработчиками, защищенность инфраструктуры разработки», – отметила Лада Антипова.

Физические лица, в отличие от бизнеса, ограничены в возможностях снизить свои риски в результате кибератак. Поэтому на первый план выходят принципы киберграмотности: защита данных банковских карт и чувствительной персональной информации, ограничения по сумме покупок в приложениях маркетплейсов.

«Стоит учитывать, что все данные, которые вы каким-либо образом указывали или передавали на обработку, теперь могут использоваться в неправомерных целях, даже ваш почтовый адрес – для рассылки на него спама и вредоносных писем. Поэтому как минимум стоит подумать, какие именно данные могли попасть в руки злоумышленникам, насколько это критично, а также стоит сменить пароли от учетных записей в случае утечек», – добавляет эксперт Angara Security.

При этом наиболее эффективными мерами защиты для бизнеса остаются харденинг, который усиливает защиту технических и программных средств и сокращает число возможных уязвимостей, системный анализ инцидентов ИБ, чтобы определять источники вредоносных активностей, регулярные аудиты защищенности приложений и мониторинг внешнего периметра ИТ-инфраструктуры компании. Не менее важна и киберграмотность сотрудников, чтобы противостоять методам социальной инженерии, которые используют киберпреступники.