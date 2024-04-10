Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Стратегия безопасности
|

Все регионы России подключились к мобильному приложению «Заступник»

Все регионы России подключились к мобильной платформе «Заступник» для помощи детям, попавшим в беду. В приложении зарегистрировано уже более 160 тыс. пользователей. Чем выше охват территорий и число участников, тем больше шансов помочь конкретному ребенку в любом уголке страны.

Время оказания помощи в регионах с развитым родительским и волонтерским сообществом проекта составляет две-три минуты. За год работы мобильной платформы в России спасено/оказана помощь 4500 детей.

Социальный некоммерческий проект «Заступник» - это волонтерская сеть родителей-пользователей мобильного приложения, которая решает главную проблему помощи детям, попавшим в беду — это время и скорость реагирования.

Приложение позволяет ребенку позвать на помощь, когда никого из родных и близких не оказалось рядом. Одно нажатие кнопки и программа немедленно оповестит родителей, экстренные службы и волонтеров и направит их к ребенку. Особенность платформы состоит в том, что работает она по принципу социальной сети и в критической ситуации позволяет задействовать силы взрослых, находящихся в непосредственной близости к ребенку.

По словам руководителя проектного офиса АНО «Центр помощи «Заступник» Олега Шахова, именно возможность быстрого реагирования в критической ситуации позволяет значительно снизить статистику чрезвычайных ситуаций с участием детей и жертв среди них — это фиксирует и официальная статистика правоохранительных органов.

Кроме этого, «Заступник» позволяет отслеживать местоположение детей и оповещать родителей о том, что они покинули безопасную зону.

Приложение создано российскими ИТ-специалистами и работает абсолютно бесплатно.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В любимом хакерами языке программирования найдена зияющая «дыра»

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Америка запрещает ПО «Касперского» для всех. Готовятся драконовские меры

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Атака по побочному каналу на процессоры Apple: история Intel повторятся

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще