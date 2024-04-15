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ГК «Цифра» выбрала «СёрчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации

Группа компаний «Цифра» внедряет систему «СёрчИнформ КИБ» для снижения рисков утечки конфиденциальной информации. Решение о покупке было принято по результатам пилотного проекта, проведенного в 2023 г. На сегодняшний день система установлена на более чем 1 тыс. корпоративных ПК и ноутбуков головного офиса, и внедрение продолжается.

Одна из задач, которую ставил заказчик при выборе системы, – предотвращение случайного или преднамеренного раскрытия конфиденциальной информации. По данным исследования «СёрчИнформ», в 2023 г. 69% ИТ-компаний столкнулись с инцидентами ИБ, чаще всего респонденты фиксировали утечки данных. «СёрчИнформ КИБ» позволяет получать исчерпывающую информацию для расследования нарушений, превентивно выявлять угрозы и предотвращать инциденты.

«Мы тщательно протестировали защитное решение от «СёрчИнформ» и оно нас полностью удовлетворило. При полном покрытии рабочей сети и своевременном обновлении система надежно защищает данные. Кроме того, программа удобна в работе, имеет интуитивно понятный интерфейс, что позволяет пользователю удобно настроить рабочее место, в любой момент сформировать и посмотреть отчет по интересующим параметрам, а также быстро и качественно анализировать информацию и предоставлять ее в доступной и наглядной форме руководству, – сказал Игорь Лыков, директор по безопасности группы компаний «Цифра». – Помимо этого, было важно, чтобы на этапе внедрения наши специалисты могли пройти обучение у вендора».

Среди требований к системе заказчик также отметил наличие большого объема функционала, гибкие настройки политик безопасности и максимальный охват каналов контроля.

«Группа компаний «Цифра» озвучивает те требования к ПО, которые мы часто слышим от наших заказчиков: чтобы при широком функционале софт разворачивался быстро и не мешал бизнес-процессам. Более того, мы регулярно увеличиваем возможности программ по запросам клиентов. Так, в прошлом году мы реализовали поддержку значительного количества отечественных мессенджеров, как корпоративных, так и облачных, что позволяет эффективно использовать КИБ для набирающих популярность средств коммуникации», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ».

Для усиления защиты информации от утечек группа компаний «Цифра» намерена наращивать объем внедрения «СёрчИнформ КИБ». Также в планах расширить периметр контроля за счет подключения новых ИБ-инструментов, в том числе «СёрчИнформ FileAuditor» – DCAP-системы для аудита файловой системы, поиска нарушений прав доступа и контроля действий с чувствительными данными.

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