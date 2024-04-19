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25 апреля состоится V Ежегодная конференция UserGate

25 апреля состоится V Ежегодная конференция UserGate.

Партнеры и заказчики компании обсудят широкий круг актуальных вопросов информационной безопасности: от нового глобального ландшафта угроз до создания комплексной экосистемы защитных продуктов и сервисов на основе технологически независимых решений.

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Руководство UserGate поделится основными результатами работы за год, представит обновленные продукты и сервисы, расскажет о планах, вместе с участниками порассуждает о перспективах развития российского рынка ИБ и новых, более эффективных способах противодействия киберпреступникам.

Мероприятие предназначено для экспертов и руководителей, директоров по ИТ, ИБ, цифровой трансформации, сетевых инженеров и администраторов, владельцев бизнеса и всех тех, для кого надежная защита цифровой инфраструктуры своего предприятия — важный элемент стратегического развития.

Регистрируйтесь на онлайн-трансляцию.

erid:LjN8KQBxCРекламодатель: ООО «Юзергейт»ИНН/ОГРН: 5408308256/1145476050961Сайт: https://www.usergate.com/ru

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