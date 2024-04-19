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«Ростелеком» в Зауралье организовал систему видеонаблюдения за паводком

«Ростелеком» в Зауралье организовал систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой ситуации в регионе. Пользоваться решением будет оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области. Цифровой провайдер установил устройства в труднодоступных местах региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Андрей Алексеев, первый заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора Курганской области: «Система видеонаблюдения, которую нам помог организовать “Ростелеком”, позволяет штабу следить за ситуацией в онлайн-режиме в зонах особо высокого риска по Кургану, включая дамбу в районе СНТ “Тюльпан” и в микрорайоне Вороновка, на Мало-Чаусовском мосту и центральном гидроузле Кургана. Это дает возможность оперативным службам принимать решения и координировать работу специалистов. Картинка передается в круглосуточном режиме, днем и ночью».

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Ростелеком
«Ростелеком» в Зауралье организовал систему видеонаблюдения за паводком

Программа позволяет с рабочего места удаленно поворачивать или приближать картинку, а также менять угол наблюдения. Камеры способны снимать в темное время суток благодаря инфракрасной подсветке.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Уникальность организованной в Зауралье системы видеонаблюдения в том, что можно объединить видеопотоки не только с камер “Ростелекома”, но и сторонних провайдеров и локальных систем. Таким образом может быть создан единый центр мониторинга регионального значения. Системы комплексного видеонаблюдения внедряются с элементами искусственного интеллекта, который обладает обширным потенциалом для решения сложных задач. В перспективе в аналогичные проекты можно интегрировать любые информационные системы: от мониторинга транспортных средств до службы 112. В итоге мы получаем безопасность, комплексность и управляемое решение».

В результате прохождения весеннего паводка с 8 апреля 2024 г. постановлением губернатора Курганской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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