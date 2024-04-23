Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Сертификация и старт продаж NGFW «Континент 4.1.9»

«Код Безопасности» объявляет о прохождении сертификации и старте продаж новой версии «Континент 4.1.9», в которую добавлен ряд новых защитных механизмов и сетевых функций.

Новый функционал в версии 4.1.9 включает виртуальную маршрутизацию (VRF), явный прокси-сервер (Explicit Proxy), новые источники знаний об угрозах. Также были добавлены новые инструменты для автоматизации работы администратора через API, переработан механизм журналирования и добавлен ряд других функций. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Данная версия прошла сертификацию ФСТЭК России. Сертификат №4496 от 14.12.2021 ФСТЭК России подтверждает соответствие Континент 4.1.9 требованиям руководящих документов к: четвертому уровню доверия; профилю защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты; профилю защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты; • требованиям к СОВ четвертого класса защиты.

Запланировано проведение испытаний на соответствие профилю защиты межсетевых экранов типа Д четвертого класса защиты.

Продукт может использоваться для защиты значимых объектов КИИ до первой категории, ИСПДн до первого уровня, ГИС до первого класса и АС до класса 1Г включительно.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Странную особенность GitHub используют для распространения вредоносов. Они выглядят как легитимные файлы

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Хакеры сломали одного из крупнейших провайдеров США

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Власти поставят на прослушку звонки в Telegram и WhatsApp*

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще