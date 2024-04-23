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Вышла обновлённая версия MultiDirectory

Компания «Мультифактор» объявила о выпуске обновлённой версии бесплатного LDAP-каталога MultiDirectory. Это российская разработка, которая позиционируется как замена иностранному сервису Active Directory от Microsoft и создаёт безопасную экосистему периметра любой ИТ-инфраструктуры. Помимо обновления MultiDirectory, разработчики «Мультифактор» создали отдельный сайт под этот продукт.

«Мы успешно доработали и улучшили новую версию MultiDirectory. Благодаря технологическому программному стеку и расширенному функционалу возможностей наш мультиплатформенный LDAP-каталог закрывает потребности малого и среднего бизнеса, а также полезен для корпоративных задач в любых отраслях», — отметил Валерий Аблеков, технический директор «Мультифактор».

Напомним, что MultiDirectory — это база данных, которая работает по протоколу LDAP. Она хранит информацию о пользователях, ролях, структуре и информационных ресурсах организации, обеспечивает процессы аутентификации и авторизации. Внедрение этой базы позволяет централизованно управлять данными, упрощает процесс администрирования и уменьшает риск несанкционированного доступа.

В новой версии MultiDirectory реализована поддержка парольных политик. Кроме того, добавлена тёмная тема в веб-приложении и там же обновлена функция навигации: переработан интерфейс навигации по LDAP-каталогу; появилась возможность сохранения истории навигации; добавлена возможность прямого перехода по ссылке в браузере на нужную DN-запись.

Помимо этого, в процессе обновления выполнена поддержка верхнего регистра для DN-записей и кириллических паролей для учётных записей, исправлены ошибки и оптимизирован код.

«Изначально команда «Мультифактор» разрабатывала MultiDirectory для того, чтобы российский бизнес перешёл на отечественный сервис и смог функционировать без ограничений при уходе с рынка иностранных ИТ-продуктов. Он стал востребованным не только среди наших коллег, но и в рамках импортозамещения. Как и планировали, мы обновили версию LDAP-каталога MultiDirectory: расширили внутренний функционал, переработали интерфейс и сделали более удобную навигацию. Также мы создали отдельный сайт для MultiDirectory, где любой пользователь может скачать бесплатную версию нашего продукта», — сказал Константин Ян, генеральный директор «Мультифактор».

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