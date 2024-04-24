Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Онлайн-аутентификация «МТС Exolve» стала доступна с помощью «МТС ID»

«МТС Exolve», 100-процентая «дочка» компании МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса реализовала возможность регистрации и аутентификации в личном кабинете с помощью «МТС ID». Теперь пользователь может создать аккаунт на платформе и войти в него с помощью сервиса.

Для входа в личный кабинет достаточно ввести номер телефона любого оператора и получить одноразовый код в SMS. Такой способ безопасен и удобен, так как не требует ввода электронной почты и пароля.

После регистрации через «МТС ID» можно выбрать и настроить любой из трех способов входа: постоянный пароль, одноразовый код в SMS, постоянный пароль + одноразовый код в SMS (двухфакторная аутентификация).

«МТС ID» – это единая система для входа в сервисы партнеров, текущая база продукта превышает 100 млн пользователей. Аутентификация основана на технологии SMS-OTP (One Time Password -одноразовый пароль), гарантирующей отсутствие возможности получения удаленного доступа к аккаунту, таким образом обеспечивая высокий уровень безопасности.

«Мы постоянно работаем над улучшением опыта пользователей платформы, — отметил директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко. — Новый сервис позволяет пользователям «МТС Exolve» быстрее и проще входить и регистрироваться на платформе. Одноразовый код — это один из наиболее удобных и безопасных способов аутентификации. При желании клиенты смогут максимально защитить аккаунт, подключив дополнительный вход по паролю».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Институт системного программирования РАН и «Базис» будут вместе искать уязвимости

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Странную особенность GitHub используют для распространения вредоносов. Они выглядят как легитимные файлы

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Хакеры сломали одного из крупнейших провайдеров США

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще