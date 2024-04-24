Онлайн-аутентификация «МТС Exolve» стала доступна с помощью «МТС ID»

«МТС Exolve», 100-процентая «дочка» компании МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса реализовала возможность регистрации и аутентификации в личном кабинете с помощью «МТС ID». Теперь пользователь может создать аккаунт на платформе и войти в него с помощью сервиса.

Для входа в личный кабинет достаточно ввести номер телефона любого оператора и получить одноразовый код в SMS. Такой способ безопасен и удобен, так как не требует ввода электронной почты и пароля.

После регистрации через «МТС ID» можно выбрать и настроить любой из трех способов входа: постоянный пароль, одноразовый код в SMS, постоянный пароль + одноразовый код в SMS (двухфакторная аутентификация).

«МТС ID» – это единая система для входа в сервисы партнеров, текущая база продукта превышает 100 млн пользователей. Аутентификация основана на технологии SMS-OTP (One Time Password -одноразовый пароль), гарантирующей отсутствие возможности получения удаленного доступа к аккаунту, таким образом обеспечивая высокий уровень безопасности.

«Мы постоянно работаем над улучшением опыта пользователей платформы, — отметил директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко. — Новый сервис позволяет пользователям «МТС Exolve» быстрее и проще входить и регистрироваться на платформе. Одноразовый код — это один из наиболее удобных и безопасных способов аутентификации. При желании клиенты смогут максимально защитить аккаунт, подключив дополнительный вход по паролю».