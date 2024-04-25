«КрасКрипт» выиграла тендер строительной компании и теперь оказывает услуги ИБ-аутсорсинга на базе решений «СерчИнформ»

Компания «КрасКрипт» в 2023 г. расширила портфель услуг аутсорсингом внутренней информационной безопасности от «СерчИнформ». К концу 2023 г. организация выиграла тендер строительной компании с заключением договора на год. Заказчик получил сервис по подписке с полной защитой от утечек данных, корпоративного мошенничества, нарушений регламента и пр. на базе ИБ-решений «СерчИнформ». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«КрасКрипт» занимается информационной безопасностью более 25 лет, одно из первых направлений работы – это аутсорсинг ИБ в части криптографии. Организация начинала с предоставления заказчикам электронных ключей подписи, а также помогала со средствами шифрования. Работа с DLP-системой и аутсорсинг внутренней ИБ дали возможность продолжить развитие направления аутсорсинга в компании, тем более ужесточение законодательства и стремление бизнеса обезопасить себя ведет к росту популярности данной услуги.

«СерчИнформ» обучила двух аналитиков компании работе с софтом, – DLP, DCAP-решениями и системой профилирования сотрудников – объяснила порядок взаимодействия с заказчиками. После чего специалисты успешно сдали экзамен и получили сертификат, позволяющий оказывать услуги ИБ-аутсорсинга под брендом «СерчИнформ». Эксперты «КрасКрипт» создали у себя в компании тестовую среду с ИБ-системами, на основе лицензий, которые бесплатно предоставляет вендор своим партнерам для «внутреннего пользования», чтобы постоянно тренировать практические навыки.

«Наш принцип – полноценно готовить сотрудников, усиливать их компетенции и только потом допускать к работе с заказчиками. «СерчИнформ» помогает в этом не только лицензиями, но и регулярной обратной связью по работе ИБ-аналитиков, что позволяет им совершенствовать свои навыки. Также вендор поддерживает контакт с менеджером по продажам, которого тоже обучили, – сказал Олег Холкин, директор ООО «МО ПНИЭИ – КрасКрипт». – Сейчас мы активно работаем с заказчиками. В прошлом году выиграли тендер в строительной компании с заключением договора на год, на данный момент внедряем услугу в ее филиалах. Также оказываем сервис клиентам из других сфер деятельности – медицины, торговли и госуправления».

Первых заказчиков компания нашла после email-рассылки по базе клиентов с предложением попробовать бесплатный тестовый период услуги. Так, довольно быстро узнали о тендере в строительной компании и включились в работу с подачей заявок. В сфере строительства организации сталкиваются с ИБ-рисками не реже, чем в других отраслях, поэтому так актуально выстраивать сильную защиту.

Чаще всего потери для бизнеса приносят утечки информации. По данным «СерчИнформ», в 2023 г. 2/3 российских компаний столкнулись с утечками информации по вине сотрудников. При этом строительная отрасль оказалась на втором месте по утечкам после финансовой, 78% организаций фиксировали подобные инциденты.

«В компаниях существуют не только персданные. Бухгалтерский учет, продажа услуг, работа с кадрами – есть в любой отрасли экономики, и документацию, связанную с ними, важно контролировать всем. В сфере строительства также есть отдельный пласт специфических конфиденциальных данных, например, проектная, кадастровая информация. Защитить ее, минимизировав финансовые и трудовые затраты, позволяет аутсорсинг внутренней информационной безопасности. В рамках услуги клиенты получают защиту от утечек клиентских баз, финансовых документов, планов развития и т.д., – отметила руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ» Елена Гавриленко. – Мы запустили направление ИБ-аутсорсинга в 2019 г., а с прошлого года передали работу партнерам нашей франшизы. Сейчас с нами работают более 90 партнеров по всей России. Одним из них является компания «КрасКрипт» – это партнер с хорошей командой ИБ-аналитиков, которые оказывают услугу на высоком уровне».

Услуга ИБ-аутсорсинга позволяет малым компаниям с нуля выстроить защиту информации без больших вложений, крупным – усилить собственную команду внештатным специалистом по внутренней безопасности. Заказчики уже на этапе тестирования получают первые реальные результаты и решают использовать ее дальше.

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«МО ПНИЭИ – КрасКрипт» — аккредитованная ИТ-компания, 25+ лет на рынке ИБ и разработки ПО для финансовых организаций. Клиенты компании – более 1000 организаций.

«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Клиенты компании – более 4000 организаций по всей России и в 20+ странах мира.