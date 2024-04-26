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«Тинькофф» разработал систему дроп-мониторинга

«Тинькофф» разработал систему, которая в автоматическом режиме позволяет выявлять дропов — клиентов, которые оформляют карты не для собственного использования, а для нужд мошенников, чтобы выводить на них средства жертв. Система позволяет выявлять таких клиентов еще до того, как им поступят на счет деньги, полученные преступным путем, а также снизить количество дропов в банке в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

Для создания системы был проанализирован большой массив данных, миллионы операций клиентов «Тинькофф», включая тех, кто пользовался картой исключительно в недобросовестных целях. С помощью проведенного анализа был составлен «портрет дропа» — признаки, которые указывают на высокую вероятность того, что клиент оформил карту, чтобы продать или передать ее мошенникам. Среди факторов: переоформление на другой номер телефона, поступление небольших сумм сразу после открытия счета для так называемого «прогрева» дропа и др.

Портрет лег в основу работы системы, усиленной искусственным интеллектом, которая в режиме реального времени выявляет подозрительное поведение клиента по 1000 разных факторов и подает сигнал. После этого сотрудник проверяет все выявленные совпадения с «портретом дропа», в случае необходимости проводит дополнительное расследование или сразу ограничивает дистанционное банковское обслуживание. Это затрудняет получение и вывод средств мошенниками с помощью переводов или банкоматов.

За год «Тинькофф» заблокировал более 66 тыс. счетов, которые подростки продали злоумышленникам. Находить их помогает система фрод-мониторинга на основе искусственного интеллекта. Система анализирует поведение клиента и его платежные привычки по тысяче факторов. Например, фиксирует, где сколько денег человек переводит и куда. Это позволяет блокировать карты при первой подозрительной операции. Например, когда со счета подростка начали переводить десятки тысяч рублей на подозрительные реквизиты.

«Дропы имеют характерные поведенческие признаки, то как они пользуются счетом и приложением или то, что они переводят деньги на подозрительные реквизиты. Благодаря работе системы удалось за год снизить количество дропов в два раза. А проактивная блокировка счетов дропов в 2,5 раза уменьшила потери из-за их недобросовестной деятельности», — сказал Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной защиты «Тинькофф»

Все чаще мошенники вербуют молодых людей в дропов — для молодежи это легкий и быстрый заработок, и они не всегда понимают последствия таких действий как продажа карт, которые после используются для совершения преступлений: «Благодаря работе системы мы заблокировали более 66 тыс. счетов, которые подростки продали злоумышленникам», — отметил Олег Замиралов.

Чтобы научиться обходить системы защиты банков, мошенники создают специальные группы для дропов, в которых обсуждают способы избежать блокировки счетов. «Тинькофф» регулярно выявляет такие группы и паблики и отправляет их на блокировку.

***

«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая финансовые услуг для частных лиц и бизнеса. Все сервисы «Тинькофф» доступны через мобильные приложения и сайт tinkoff.ru. «Тинькофф» не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают все необходимые консультации и сервис 24/7. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем «Тинькофф» разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартирыИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 году «Тинькофф банк», обслуживающий более 32 млн клиентов.

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