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В Заполярье антиспам-решения МТС заблокировали более 11,5 млн звонков за год

МТС проанализировала спам-звонки, поступившие жителям Мурманской области за год. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ больших данных (Big Data), за это время было заблокировано больше 11,5 млн вызовов.

При этом аналитики отмечают, что в I квартале 2024 г. количество заблокированных спам-звонков в Заполярье увеличилось примерно в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем заблокированных нежелательных звонков за год превысил 2,5 млн минут несостоявшихся разговоров. Чаще всего жителям края пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.

Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 11,5 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям в Заполярье, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, мы рекомендуем использовать цифровые сервисы, которые автоматически отсеивают спам и звонки с подозрительных номеров. Понимая степень актуальности проблемы для всех жителей региона, мы запустили бесплатное антиспам приложение «Защитник», которое доступно абонентам всех российских операторов. Анализ выполняется на основе технологий Big Data МТС», – сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту.

В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

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