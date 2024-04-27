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Positive Technologies в I квартале 2024 года увеличила объем отгрузок на 49% и продолжила инвестировать в рост бизнеса

Positive Technologies обнародовала итоги деятельности за первые три месяца 2024 г. Результаты I квартала превосходят ожидания менеджмента: объем отгрузок показал рост на 49% до 1,83 млрд руб., при этом компания продемонстрировала значительную экономию на операционных расходах относительно заложенных в бюджете показателей.

Для бизнеса Positive Technologies характерна ярко выраженная сезонность: исторически на IV квартал приходится около 60-65% отгрузок. При этом расходы компании распределяются более равномерно по всему году. Результаты первого квартала 2024 г. демонстрируют увеличение доходных показателей. Рост объема отгрузок составил 49%, в то время как валовая прибыль отгрузок увеличилась на 52%, до 1,79 млрд руб.

Продолжая реализацию стратегии по масштабированию бизнеса, ускорению разработки новых продуктов и выходу в новые технологические и географические сегменты рынка, Positive Technologies наращивает инвестиции в R&D. В I квартале 2024 г. сумма инвестиций в разработку новых продуктов, поддержание и развитие функциональности действующих решений составила 1,9 млрд руб. по сравнению с 1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. При этом сумма текущих операционных расходов оказалась на 22% ниже заложенных бюджете показателей.

Positive Technologies в I квартале 2024 г. представила новый сервис

PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты. В мае 2024 г. компания планирует запустить коммерческие продажи нового продукта PT NGFW — межсетевого экрана нового поколения, а также представить коммерческую версию метапродукта MaxPatrol Carbon. Метапродукт предназначен для подготовки

ИТ–инфраструктуры компаний к отражению кибератак.

Увеличение расходов на R&D оказало основное влияние на показатель NIC, который в первом квартале традиционно показывает отрицательные значения.

Динамика роста и реализуемые планы масштабирования бизнеса Positive Technologies находят отражение в рыночной капитализации компании: с начала 2024 г. стоимость акций на Московской бирже выросла на 46%. Акционеры компании на внеочередном общем собрании 9 апреля 2024 г. утвердили первую часть дивидендных выплат за 2023 г. в размере 3,122 млрд руб. или 47,30 руб. на одну акцию. В мае годовое общее собрание акционеров рассмотрит вторую часть дивидендов за 2023 г. в размере 3,425 млрд руб. или 51,89 руб. на акцию. Таким образом, первая и вторая части дивидендных выплат акционерам Positive Technologies в 2024 г. после утверждения второй части на годовом общем собрании акционеров суммарно составят 6,547 млрд руб. или 99,19 руб. на одну акцию.

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