«ДиалогНаука» завершила проект по поставке и внедрению отечественного NGFW в «УК Деметра-Холдинг»

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по комплексной защите информационной инфраструктуры УК «Деметра-Холдинг» на базе отечественного NGFW.

«Деметра-Холдинг» – вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания создает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами, логистической инфраструктурой и развивает портфель цифровых активов.

Задача по обеспечению информационной безопасности холдинга в соответствии с требованиями законодательства по защите персональных данных и КИИ легла в основу проекта по созданию единого защищенного сетевого периметра для группы компаний «Деметра-Холдинг», внутри которого будет размещаться ИТ-инфраструктура компаний, доступная для всех пользователей.

Одной из основных целей проекта являлась защита от внешних атак посредством разграничения доступа на уровне сетевой инфраструктуры, а также выявления и своевременного блокирования несанкционированной сетевой активности.

Для реализации проекта сотрудниками «ДиалогНауки» было предложено комплексное решение на базе отечественного NGFW.

Согласно заключенному договору был выполнен полный комплекс работ по поставке и внедрению. Процесс внедрения включал в себя: обследование, разработку проектной документации, пусконаладочные работы, а также приемо-сдаточные испытания.

«Успешная реализация проекта позволила повысить реальный уровень защищенности компании за счет внедрения современного межсетевого экрана следующего поколения. Мы благодарим УК «Деметра-Холдинг» за выбор «ДиалогНауки» в качестве исполнителя проекта и надеемся продолжать взаимное сотрудничество в будущем», – сказал Виктор Сердюк, генеральный директор «ДиалогНауки».

«Этот проект, в частности, повысил технологическую эффективность функционирования сетевой инфраструктуры нашей организации. Мы значительно укрепили безопасность сети, тем самым обеспечив безопасную и эффективную работу наших объектов ИТ-инфраструктуры, обеспечили непрерывность выполнения бизнес-процессов вследствие снижения угроз ИБ и оперативного управления событиями и инцидентами безопасности. Мы полностью удовлетворены нашим сотрудничеством с «ДиалогНаукой». Проект был осуществлен в соответствии с договором и в указанные сроки», – отметил Искандар Косимов, начальник управления информационной безопасности УК «Деметра-Холдинг».