MaxPatrol EDR получил сертификат соответствия ФСТЭК России

Продукт для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR подтвердил соответствие требованиям к четвертому уровню доверия и техническим условиям ФСТЭК России. Документ официально свидетельствует о том, что продукт можно использовать для защиты конечных точек государственных информационных систем и значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) самого высокого класса защищенности. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

При сертификации средствам защиты информации присваиваются уровни доверия. Уровни доверия закреплены приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. № 76, всего их шесть. Они определяют объем и виды испытаний, которые необходимо пройти для подтверждения соответствия требованиям ФСТЭК России. От этого параметра зависит перечень информационных систем, в которых могут использоваться продукты. MaxPatrol EDR сертифицирован по четвертому уровню доверия, что позволяет внедрять его в инфраструктуру организаций госсектора, финансовых, промышленных, транспортных компаний и других субъектов КИИ. Кроме того, согласно сертификату, соответствие этому уровню доверия подтвердили MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM.

MaxPatrol EDR также проверялся на соответствие техническим условиям, которые определяют, какие функции защиты реализованы в ПО.

«По данным об общемировых инцидентах ИБ, в 2023 г. злоумышленники часто реализовывали недопустимые события на объектах критической инфраструктуры: 15% успешных атак пришлось на государственные учреждения, по 8% — на компании из сферы финансов, промышленности и ИТ, — сказал Юрий Бережной, руководитель направления по развитию защиты конечных точек Positive Technologies. — Использование вредоносного ПО и эксплуатация уязвимостей остаются основными методами хакеров. Нередко точкой входа злоумышленники выбирают именно конечные устройства: они крайне уязвимы, поскольку зависят от пользователей и позволяют применять разные векторы атак. Теперь MaxPatrol EDR поможет еще большему числу компаний на ранних этапах выявлять угрозы и оперативно реагировать на них прежде, чем злоумышленники успеют нанести недопустимый ущерб».

MaxPatrol EDR устанавливается на персональные компьютеры и ноутбуки сотрудников, виртуальные рабочие места и серверы. Автономные агенты защищают устройства удаленных сотрудников, а также те, которые находятся вне домена или не в сети. ПО поддерживает популярные ОС, в том числе сертифицированные российские. Благодаря правилам от экспертного центра безопасности Positive Technologies продукт выявляет современные угрозы, определяет топ-50 популярных тактик и техник злоумышленников для Windows-систем и топ-20 для Linux-систем по матрице MITRE ATT&CK. MaxPatrol EDR позволяет гибко настраивать правила реагирования на угрозы с учетом потребностей компании и предотвращать атаки как в ручном, так и в автоматическом режиме.

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Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют около 4000 организаций по всему миру.