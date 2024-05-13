МТС защитила южноуральцев от 8 млн спам-звонков с начала года

ПАО «МТС» проанализировала объем спам-звонков жителям Челябинской области за I квартал 2024 г. За это время антиспам-решения МТС на основе Big Data помогли заблокировать почти 8 млн вызовов южноуральцам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В I квартале 2024 г. количество заблокированных входящих звонков в Челябинской области выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 14 секунд. В зависимости от типа защиты, цифровое решение может само ответить за южноуральцев на подозрительный звонок или просто предупредить пользователя о возможном спаме. Таким образом антиспам защита экономит время пользователя и позволяет избежать более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников. Чаще всего жителям региона пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации и коллекторы.

«С начала 2023 г. мы заблокировали более 33 млн нежелательных звонков южноуральцам и помогли сэкономить суммарно более 7,5 млн минут или 14 лет потенциального общения со спамерами и злоумышленниками. Помимо бесплатного сервиса МТС, доступного абонентам всех операторов, в нашу платформу технологий цифровой безопасности входит решение, которое может ответить на нежелательный звонок за вас и прислать расшифровку, а также контролировать утечки данных и даже отсутствие заявок на кредиты», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.