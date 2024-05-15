Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro

«Группа Астра» и российский разработчик программных и аппаратных средств защиты корпоративных сетей UserGate сообщают о сертификации межсетевого экрана следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall 6.1.9 (NGFW) в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Эксперты провели серию тестов и убедились, что продукт корректно работает в едином контуре с актуальными обновлениями защищенной платформы виртуализации «Брест» 3.2 и программного комплекса для управления объектами домена ALD Pro 2.2.1 — востребованными на рынке решениями «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В UserGate Next-Generation Firewall совмещаются система обнаружения вторжений и межсетевой экран, что обеспечивает высокий уровень защищенности сетей любого формата и масштаба благодаря максимальной видимости событий безопасности. Различные варианты поставки, такие как программно-аппаратный комплекс, виртуальный образ и SECaaS (Security as a Service), открывают возможности для встраивания ИБ-функционала NGFW в ИТ-архитектуру заказчика. Продукт включен в реестры Минцифры и сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России, а также отвечает требованиям, предусмотренным четвертым уровнем доверия.

«Подтверждение совместимости UserGate Next-Generation Firewall с ALD Pro и виртуализацией «Брест» дает клиентам уверенность, что выбранные средства защиты смогут корректно работать в их инфосистемах. Это очень важно с точки зрения надежности и непрерывности бизнес-процессов. Векторы развития ИБ-решений напрямую связаны с трендами всей ИТ-отрасли, и мы всегда стремимся соответствовать потребностям рынка. Мы подстраиваемся под бизнес-задачи заказчиков и обеспечиваем защиту их инфраструктур и данных в тех условиях и с помощью тех инструментов, которые они используют. Наша компания открыта к сотрудничеству, будем тестировать как можно больше востребованных продуктов и при необходимости дорабатывать и оптимизировать свои ПО и устройства под задачи клиентов», — сказал Иван Чернов, менеджер по развитию UserGate.

«Количество и разнообразие угроз для ИТ-систем постоянно растет, поэтому необходимо наладить корректную работу средств защиты, которые задействуют организации, в связке с отечественными инфраструктурными решениями. Это позволит наиболее эффективно использовать функционал технологических стеков и обеспечить их стабильное функционирование. Мы благодарим коллег из UserGate за активное сотрудничество, высоко ценим то внимание, которое компания уделяет этому вопросу, и планируем продолжать взаимодействие. Наша кооперация в части тестирования совместимости продуктов — это залог того, что конечным пользователям всегда будут доступны самые современные, надежные и удобные ИБ-решения», — отметил Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

UserGate – российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники, который обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий, способных конкурировать с зарубежными аналогами. Все продукты создаются внутри компании. Компания проектирует и производит собственные микросхемы, что позволяет выпускать решения с высокой производительностью, надежностью и уровнем доверия. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.