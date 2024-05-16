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Security Vision открывает в «Кидзании» первый в России Центр Кибербезопасности для детей

4 июня в семейно-досуговом центре «Кидзания» (ТРЦ «Авиапарк») откроется Центр кибербезопасности для детей и подростков. Это первый проект такого рода в России.

Юные посетители Центра смогут в игровой форме решать практические задачи по защите от кибератак и обеспечению сохранности информации и узнают последние тренды в области информационной безопасности. Через специально разработанные обучающие игры и головоломки они на практике потренируются в защите информации от взлома, научатся распознавать фишинговые атаки и противостоять другим опасностям в интернете.

Ребята освоят несколько профессий. Так, в рамках первой «Белый хакер», ребята попробуют себя в роли пентестеров — используя специальные инструменты, попытаются выявить потенциальную уязвимость в одной из организаций Кидзании и предложат свои рекомендации для повышения уровня защиты данных. В роли «Специалиста центра кибербезопасности» кидзанийцы будут следить за работой компьютерной сети Кидзании из штаба — Центра кибербезопасности. Им предстоит проявить бдительность и максимально быстро выявить источник угрозы, чтобы предотвратить хакерскую атаку. Профессия «Архитектор систем кибербезопасности» позволит юным участникам научиться подбирать оптимальные средства защиты цифровой инфраструктуры для предотвращения возможных киберугроз.

«Мы убеждены, что крайне важно не только делиться последними решениями в сфере ИБ среди специалистов рынка, но и прививать базовые навыки цифровой гигиены подрастающему поколению с самого раннего возраста. Действовать проактивно по отношению к самому дорогому – нашим детям. Все мы понимаем, что дети восприимчивы и тем самым уязвимы. Центр кибербезопасности Security Vision в «Кидзании» станет эффективной и популярной площадкой для обретения важных навыков безопасного поведения в информационной среде», — прокомментировал Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision.

Помимо знаний и навыков в области безопасной работы с информацией, предложенные в Центре кибербезопасности задания помогут детям и подросткам развить логическое мышление и когнитивные способности. Кроме того, игротека позволит им приобрести необходимые знания и навыки для работы в области компьютерной безопасности, понять, чем они хотят заниматься, и определиться с выбором будущей профессии.

erid:LjN8JziDsРекламодатель: ООО «Интеллектуальная безопасность»ИНН/ОГРН: 7719435412/5157746309518Сайт: https://www.securityvision.ru/

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