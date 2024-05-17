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5 выпуск шоу «Инфобез со вкусом»: «безопасный» завтрак с «Аквариусом»

Смотрите в социальных сетях и на YouTube-канале компании «Газинформсервис» новый выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии – «Инфобез со вкусом». Гостем проекта стал Константин Закатов, директор департамента информационной безопасности группы компаний «Аквариус».

Рецепт вкусного завтрака, острые вопросы об инфобезе, приправленные горячей темой импортозамещения и развития отечественных продуктов в новом выпуске шоу от «Газинформсервиса».

Крок-месье и Крок-мадам из импортозамещенных продуктов – неповторимый французский завтрак, рецептом которого делятся руководитель группы защиты инфраструктурных IТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин и директор департамента информационной безопасности группы компаний «Аквариус» Константин Закатов.

Эксперты в области информационной безопасности также рассказывают:

  • сможет ли на сегодняшний день продукция ГК «Аквариус» закрыть все потребности россиян в компьютерной технике;
  • кто обеспечивал сохранность данных во всероссийской переписи населения, как создаются защищенные устройства;
  • почему GIS DAYS вызывает большой интерес в ИБ-сообществе и «в чем сила» для IT-компаний?

Интересный факт, подчеркивающий опыт и экспертность участников шоу: на двоих компаниям «Аквариус» и «Газинформсервис» 55 лет. В этом году у «Аквариуса» круглая дата – 35 лет, а «Газинформсервису» недавно исполнилось 20 лет.

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Автор и ведущий шоу, руководитель группы защиты инфраструктурных IТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин:

– Мы продолжаем знакомить наших зрителей с самыми заметными компаниями на российском рынке IТ и ИБ. В этот раз мы делаем легкий завтрак, но говорим о сложных вещах – об оборудовании, на котором работают все современные IТ-системы.

Гость шоу, директор департамента информационной безопасности группы компаний «Аквариус» Константин Закатов:

– Нечасто выпадает возможность обсудить серьёзные вопросы не просто без галстуков, а в фартуках и у плиты за приготовлением интересного блюда. Хочется отметить, что приготовленный нами сегодня завтрак соответствует концепции синергии на рынке информационной безопасности, и в ближайшем будущем мы удивим всех вас совместными продуктами не только из области кулинарии.

Посмотреть 5-й выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии можно здесь.

Напоминаем, гостями предыдущих выпусков были: Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» – разработчик ОС «Аврора»; Валерий Иванов, главный редактор портала Cyber Media; Ольга Попова, директор по развитию компании «Индид»; Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис».

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