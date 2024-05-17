Кикшеринг «МТС Юрент» начал выявлять и блокировать несовершеннолетних пользователей с помощью инструментов идентификации

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» начал выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их. Установить возраст владельца аккаунта возможно благодаря интеграция с сервисом авторизации МТС ID. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Правила сервиса запрещают пользоваться шеринговыми электросамокатами до 18 лет. В настоящий момент выявлено и заблокировано около 2000 аккаунтов, зарегистрированных на несовершеннолетних пользователей.

При этом гораздо большее количество поездок несовершеннолетними пользователями совершается через аккаунты, принадлежащие совершеннолетним пользователям (родителям, членам семьи или знакомым). В случае выявления фактов таких поездок сотрудниками ГИБДД, камерами видеофиксации или сотрудниками сервиса за передачу аккаунта несовершеннолетним также выносится блокировка в приложении. С начала сезона в Москве заблокировано порядка 500 таких аккаунтов, в Санкт-Петербурге — более 270. В целом по России их более 1500.

Сервис продолжает работу по улучшению инструментов идентификации для выявления таких поездок. В этом сезоне число консультантов по безопасности, выявляющих нарушения на улицах, будет увеличено до 2,5 тыс. человек более чем в 30 городах присутствия сервиса. Они работают в наиболее популярных для поездок электросамокатов зонах. Их штат может быть увеличен в течение сезона.

Данные о поездках несовершеннолетних на самокатах сервису также передает ГИБДД по результатам рейдов. Такие аккаунты сразу же подлежат блокировке. В 2024 г. вырастет число совместных контрольных мероприятий представителей Госавтоинспекции и «МТС Юрент», что повысит эффективность работы с лицами младше 18 лет за рулем самокатов. Их планируется проводить на постоянной основе.

Офертой «МТС Юрент» предусмотрены штрафы за нарушения правил поездок. В частности, за езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 руб.; за парковку в неположенном месте — 500 руб.; за передачу аккаунта другому лицу, в том числе несовершеннолетнему, — моментальная блокировка в приложении; за управление самокатом до 18 лет — блокировка аккаунта в приложении; за другие нарушения ПДД будет вынесено предупреждение. При накоплении нескольких предупреждений аккаунт пользователя блокируется.

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«МТС Юрент» — оператор шеринговых электросамокатов. Управляет флотом из более чем 130 тыс. электросамокатов в 145 городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.