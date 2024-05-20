Solar DAG 1.1: улучшенный контроль над неструктурированными данными

ГК «Солар» сообщает о выходе новой версии системы контроля неструктурированных данных Solar DAG 1.1, оснащенной функциями для упрощения управления неструктурированными данными в организациях. Ключевые разработки этой версии направлены на оптимизацию ресурсов хранения, улучшение качества данных и повышение информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Продукт Solar DAG был впервые представлен рынку в ноябре 2023 г. в качестве универсального инструмента для контроля, хранения и использования конфиденциальной информации.

Одним из ключевых усовершенствований, повышающих эффективность работы системы, стало обогащение журнала событий информационных систем событиями из Active Directory (AD). Обновленная система Solar DAG поддерживает актуальность структуры данных в фильтрах и отчетах различных объектов AD. Эта функция поддерживает регистрацию таких событий, как создание, удаление, включение, отключение и изменение учетных записей пользователей, а также событий, связанных с группами и каталогами. Данная доработка позволяет управлять объектами Active Directory с большей точностью и повышенным контролем.

Новая версия Solar DAG поддерживает управление правилами классификации на основе регулярных выражений и ключевых слов. Пользователи могут создавать правила классификации, используя ключевые слова, фразы, шаблоны и ранее зарегистрированные правила, а также разрабатывать правила на основе регулярных выражений. Эта функция позволяет более точно классифицировать и упорядочивать данные, что способствует совершенствованию в их управлении и защите.

В дополнение к ранее упомянутым разработкам, в новой версии также добавлен обновленный раздел с параметрами источников данных и их иерархией, который упрощает процесс регистрации источников (файловых серверов, каталогов и др.), а также позволяет управлять глубиной и режимом сканирования с возможностью отображения иерархии ресурсов для всех источников. Появилась модификация агента Windows FS: добавлены функции для передачи контрольных сумм, размеров файлов и информации об атрибутах наследования. Реализована поддержка Windows Server 2008r2, и теперь поддерживается ведение журнала событий на основе журнала файловой системы (NTFS). Внедрен механизм управления «областями видимости» через системное меню для разграничения доступа к информации.

В новой версии система пополнилась тремя новыми отчетами, которые помогают пользователям оптимизировать методы управления неструктурированными данными, принимать более обоснованные решения по хранению информации, повышать эффективность, производительность и кибербезопасность.

Отчет о неиспользуемых ресурсах позволяет пользователям системы идентифицировать ресурсы, которые не использовались в течение определенного периода времени и далее управлять ими. Эта функция позволяет бизнесу сокращать операционные издержки за счет снижения затрат на хранение ненужной информации, а также повышать безопасность за счет выявления потенциальных рисков, связанных с неконтролируемыми данными.

С помощью отчета о дублирующих файлах администраторы Solar DAG могут выявлять дубликаты в файловых ресурсах компании, избегая их переполнения. Это позволит компаниям оптимизировать ресурсы хранения, повысить согласованность управления данными и улучшить их качество, управляя версионностью.

Новый отчет об отключенном наследовании определяет каталоги, в которых присутствуют уникальные права доступа к файлам и папкам, предоставленные напрямую, без учета иерархической структуры, наследования или специфических прав и политиками групп доступа. Решая вопрос нарушенного наследования, организации могут усилить информационную безопасность, снизить риски, связанные с обходом политик и обеспечить всесторонний контроль над правами доступа.

Отдельно стоит отметить редизайн и расширение информации в базовых виджетах системы, внедрение пагинации для пошаговой загрузки на страницах портала, добавление различных режимов работы календаря, оптимизацию формата, представления отчетов и др.

«Все разработки, вошедшие в новую версию системы Solar DAG, подчеркивают нашу приверженность предоставлять клиентам надежные инструменты для повышения информационной безопасности и комплексный подход для управления и контроля неструктурированных данных. Решение Solar DAG входит в продуктовых портфель управления доступом ГК «Солар», где мы аккумулировали лучшие практики и технологии по защите конфиденциальных данных от киберугроз. В частности, Solar inRights позволяет автоматизировать идентификацию пользователей, а Solar SafeInspect управлять привилегированным доступом, – сказал Дмитрий Бондарь, директор департамента inRights ГК «Солар».

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Solar DAG – комплексное решение по управлению и контролю доступа к данным, которые хранятся и обрабатываются в неструктурированном и полуструктурированном виде на различных системах хранения, что позволяет минимизировать риски утечки конфиденциальной информации.

Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры России в рамках национального проекта «Цифровая экономика России» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.