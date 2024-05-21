В Югре в четыре раза вырос спрос на комплексные решения видеонаблюдения

ПАО «МТС» сообщает о росте спроса на комплексные решения видеонаблюдения среди компаний Югры в четыре раза за последний год. При этом инвестиции в сервисы безопасности со стороны предприятий региона выросли вдвое. Лидером стала нефтяная промышленность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый высокий рост спроса на системы видеоконтроля зафиксирован со стороны крупного бизнеса в сфере нефтяной добычи, на его долю пришлось 74% клиентов. Второе место разделили ритейлеры и топливно-энергетические компании с долями по 10%. Остальные 6% – заявки от автосалонов и охранных предприятий.

По данным аналитиков МТС, одной из причин всплеска спроса на интеллектуальное наблюдение стало повышение требований к технике безопасности персонала и перевозок на промышленных площадках и производственных объектах. К примеру, МТС совместно с «Газпромнефть-Хантосом» внедрили систему видеоаналитики на транспорте для повышения безопасности перевозок на месторождениях Югры. Комплекты спецоборудования с видеокамерами, установленные в салонах автомобилей, следят за положением техники на дороге, отслеживают скорость транспортного средства, препятствия на дороге и опасное сближение с попутным авто. Инструменты машинного зрения считывают мимику лица водителя, положение тела и контролируют соблюдение правил вождения. В случае нетипичного поведения система предупреждает водителя специальным сигналом, что позволяет исключить возникновение чрезвычайной ситуации по вине человека.

«Каждый год мы наблюдаем рост спроса на цифровые решения со стороны ТЭК в Югре. Обладая многолетней экспертизой, мы можем решить самые сложные задачи клиента, включая автоматизацию и контроль технологических процессов на производстве - от видеонаблюдения до умных скважин и точного геопозиционирования. Например, наши видеокамеры помогают контролировать своевременную отправку бензовозов с топливно-энергетической базы в Сургуте, а на месторождениях под Нижневартовском - следить за имуществом в складских помещениях. Некоторые нефтяные кампании на протяжении нескольких лет с помощью наших трекеров отслеживают перемещения разъездных сотрудников, тем самым экономят средства и повышают безопасность и эффективность работы компании», — сказал директор по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО Али Хасматулин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.