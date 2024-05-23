«Лаборатория Касперского» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве

«Лаборатория Касперского» и IVA Technologies объявили о заключении долгосрочных партнёрских отношений. Взаимодействие будет направлено на построение и продвижение совместных решений на базе операционной системы KasperskyOS и экосистемы корпоративных коммуникаций IVA.

Сотрудничество начнётся с применения ОС для кибериммунных тонких клиентов — Kaspersky Thin Client, созданной на базе KasperskyOS. В планах компаний — предоставление пользователям тонких клиентов функциональности аудиоконференций на платформе IVA MCU. В дальнейшем организации будут также развивать в своих решениях видеоформаты коммуникаций.

Объединение усилий также необходимо для экспертной поддержки при портировании операционной системы «Лаборатории Касперского» и разработки функциональности и специальных модулей совместных систем.

«Развитие долгосрочного партнёрства с „Лабораторией Касперского“ — значимый аспект для нашей компании, и, в перспективе, для всего российского IT-рынка. Создание и продвижение совместных решений позволит выстраивать более продвинутый с точки зрения технологий отечественный IT-ландшафт и будет способствовать ускорению цифровой миграции на отечественный софт, — отметил Сергей Телевинов, заместитель генерального директора по развитию IVA Technologies. — Развитие совместных решений также позволит предоставлять нашим клиентам надёжные и эффективные решения с беспрецедентным уровнем защиты данных. Наша цель — создание максимально безопасной среды для корпоративного общения, чтобы наши заказчики могли сосредоточиться на развитии бизнеса, не беспокоясь о возможных рисках, связанных с кибератаками и утечками данных».

«Важно отметить, что мы сфокусированы не только на безопасности, но и практичности рабочего места пользователей кибериммунных тонких клиентов, созданных на базе нашей операционной системы. Оно должно соответствовать всем требованиям офисной среды, в том числе с точки зрения средств коммуникаций. Поэтому в новой версии Kaspersky Thin Client мы предусмотрели функциональность для удалённых коммуникаций, и рады, что первая реализация состоится на базе решений компании IVA Technologies, — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS. — Наше партнёрство обеспечит высокое качество коммуникационных технологий в соответствии с мировыми стандартами пользовательского опыта и надёжную киберзащиту устройств и систем для работы в офисе и на производстве».

Соглашение подписали Сергей Телевинов, заместитель генерального директора по развитию IVA Technologies, и Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

«Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Thin Client 2.0 в апреле этого года. Среди обновлений — расширенные возможности для удалённого подключения; более высокая скорость доставки приложений; усовершенствованный интерфейс и очень быстрая интеграция в инфраструктуру. Kaspersky Thin Client 2.0 помогает обеспечить защиту компаний с большой филиальной сетью и географически распределённой инфраструктурой бизнеса. Среди них — организации из сферы финансов, здравоохранения и образования, государственные учреждения, транспортные и промышленные предприятия. Также решение подходит для построения инфраструктуры умных городов и обеспечения промышленной автоматизации.

KasperskyOS позволяет создавать кибериммунные системы и устройства с врождённой безопасностью, обеспечивающей защиту от большинства существующих, а также новых угроз.

Тонкие клиенты — это компактные компьютеры, которые позволяют хранить данные не на устройстве, а в облаке. Они применяются во всех отраслях, где одно рабочее место используют несколько сотрудников, в связи с чем защищённое хранение данных и управление ими становятся критически важными.