«Национальная компьютерная корпорация» представит на КБ 2024 новое бизнес-направление комплексного обеспечения безопасности КОБ

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) примет участие в XV Международном салоне «Комплексная безопасность 2024» – крупнейшем выставочном проекте федерального уровня, который пройдет на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская область) с 29 мая по 1 июня 2024 г. В рамках события НКК подпишет несколько важных партнерских соглашений, проведет ряд деловых мероприятий и дискуссий на высоком уровне, а также представит новое бизнес-направление комплексного обеспечения безопасности (КОБ) промышленных и инфраструктурных объектов.

На Международном салоне «Комплексная безопасность 2024» НКК со своими партнерами развернет в павильоне С большой тематический кластер, посвященный защите промышленных и инфраструктурных объектов. Центральное место в кластере займет стенд НКК (№3D3, павильон С) площадью более 300 м2, на котором будут представлены проекты и решения в сфере обеспечения безопасности высокотехнологичных предприятий.

На время работы Салона стенд НКК станет центром притяжения для ведущих профессионалов и экспертов отрасли. Для них подготовлена насыщенная деловая программа: конференции, панельные дискуссии и круглые столы по стратегическим вопросам обеспечения комплексной безопасности промышленных предприятий и инфраструктурных объектов в современных политических и экономических условиях. Спикерами заявлены представители Минпромторга России, Ростехнадзора, ГК «Ростех», ПАО «РусГидро», ПАО «ГМК «Норильский никель» и др. К участию в дискуссиях приглашены представители госкорпораций, отраслевых институтов РАН, промышленных предприятий, а также производители технических решений для всех видов безопасности. В рамках деловой программы НКК подпишет ряд соглашений с потенциальными заказчиками.

На Международном салоне «Комплексная безопасность 2024» НКК представит новую стратегию комплексного обеспечения безопасности по 7 видам: техногенная, пожарная, экологическая, транспортная, энергетическая, кибернетическая и физическая (антитеррористическая защита). Концепция КОБ подразумевает внедрение комплексных решений, которые позволяют прогнозировать и предупреждать угрозы, а также эффективно управлять реагированием на инциденты. С их помощью предприятие может обеспечить высокую готовность к защите и предупреждать более 1000 рисков и опасных событий, основываясь на достоверных прогнозах и анализе агрегируемых данных.

«Главная инновация КОБ – это интегрированный подход, основанный на взаимосвязи анализа больших данных и прогнозировании с применением интеллектуальных решений, связанных единым информационным пространством. В настоящее время мы создаем идеологическую и технологическую основу экосистемы комплексного обеспечения безопасности промышленности и инфраструктурных предприятий: цифровые паспорта безопасности предприятий, управляющие информационно-аналитические системы, системы мониторинга и сигнальные сети, а также технические решения в области комплексного обеспечения безопасности российских производителей», – говорит Александр Чуприян, советник генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» по комплексной безопасности.