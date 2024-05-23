ННГУ стал участником специальной программы для вузов Kaspersky Academy Alliance

Университет Лобачевского и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Подписано двустороннее соглашение. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В рамках соглашения ННГУ присоединился к Kaspersky Academy Alliance — специальной программе для университетов, позволяющей интегрировать экспертизу в области кибербезопасности и новейшие технологии «Лаборатории Касперского» в процесс обучения студентов.

«Это даст нам возможность интегрировать экспертизу в области кибербезопасности и технологии Kaspersky в процесс обучения студентов. Университет расширяет линейку образовательных программ по информационной безопасности, поэтому мы считаем важным внедрение актуальных модулей в обучение студентов ИТ-специальностей. Кроме того, коллеги заинтересованы в сотрудничестве в области математических вычислений, искусственного интеллекта и по ряду других научно-исследовательских направлений», — отметил Олег Трофимов, ректор ННГУ.

«Мы считаем, что актуальные знания об информационной безопасности и кибергигиене должны быть доступны каждому. С помощью нашей партнерской программы для вузов мы имеем возможность делиться опытом и знаниями с академической средой. Благодаря этому преподаватели и студенты смогут быть в курсе последних тенденций в области кибербезопасности», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

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«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. На сегодняшний день компания защитила более 1 млрд устройств от массовых киберугроз и целенаправленных атак. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами.

ННГУ им. Н.И. Лобачевского — национальный исследовательский университет. В ННГУ обучаются около 30 тыс. студентов из практически 100 стран. Университет Лобачевского сегодня — вуз с широким спектром направления подготовки специалистов, в его структуру входят не только институты, факультеты и высшие школы, но и шесть НИИ, Передовая инженерная школа, суперкомпьютерный центр и др.