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«Группа Астра» и группа компаний «Гарда» поддержат российский бизнес при переходе на отечественный технологический стек

«Группа Астра» и группа компаний «Гарда» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, нацеленном на усиление технологической кооперации, увеличение темпов социально-экономического развития страны, а также защиту интересов национальной безопасности.

Группа компаний «Гарда» будет использовать операционную систему Astra Linux для реализации проектов по внедрению ИБ-решений, в том числе многофункциональных межсетевых экранов (МФМЭ), и получит доступ к их оперативной технической поддержке. Используя ПО партнера, группа повысит уровень защищённости собственных продуктов, что позволит активно предлагать заказчикам обеих компаний максимально безопасные технологические стеки для цифровой трансформации бизнеса.

Стороны планируют проработать межпродуктовые интеграции, направленные на увеличение степени и количества безопасных комплексных решений для клиентов, продвигать и развивать продажи импортонезависимых продуктов, в частности межсетевых экранов, обмениваться опытом и экспертизой лучших практик по разработке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, а также сотрудничать в рамках просветительских и образовательных проектов в области внедрения отечественного софта. По всем направлениям сотрудничества будут созданы совместные рабочие группы для оперативной коммуникации и взаимного обогащения техническими компетенциями. Подписание соглашения состоялось 22 мая 2024 г. Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев и генеральный директор группы компаний «Гарда» Евгений Гольдин отметили важность партнерства.

«Последние два года глубоко трансформировали рынок информационных технологий в России. Изменения коснулись и взаимоотношений между разработчиками и заказчиками. Последние теперь не только решают задачи цифровизации и выполняют требования регуляторов по импортозамещению, но и полностью меняют технологический стек. Перестраивается все: от железа, сетевой инфраструктуры, обеспечения безопасности до внедрения отечественного софта для решения даже базовых бизнес-задач. Технологические партнерства с капитанами рынка отечественного программного обеспечения, как «Группа Астра», помогут заказчикам из различных отраслей экономики безопасно решать операционные и стратегические задачи с помощью ИТ-инструментов и повышать эффективность бизнеса», — сказал генеральный директор группы компаний «Гарда» Евгений Гольдин.

«Сотрудничество с одним из ведущих игроков рынка кибербезопасности дает нам и нашему партнеру возможность определить вектор совместного развития продуктов. Как итог, это позволит нашим заказчикам из любой отрасли экономики и бизнеса наиболее полно удовлетворить потребности в безопасности цифровых сервисов», — отметил генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев.

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