Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке

ИТ-компания Innostage и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над созданием и развитием проекта «Студенческий SOC» в Приморье.

Студенческий SOC обеспечит вузам Владивостока высокий уровень защиты ИТ-инфраструктуры и станет площадкой для интенсивной практической подготовки ИБ-специалистов на базе профильных кафедр.

Ранее к студенческому SOC присоединился другой дальневосточный вуз — Амурский государственный университет (АмГУ), а также один из крупнейших образовательных центров Нижнего Новгорода — межвузовский ИТ-кампус «Неймарк». В планах Innostage — подключить к проекту до конца года порядка двадцати высших учебных заведений по всей стране.

В рамках сотрудничества Innostage и Дальневосточного федерального университета планируется активное вовлечение команд ДВФУ в студенческие кибербитвы, где эксперты ИТ-компании будут выполнять роль менторов.

Кибербитвы и присвоение рейтинговых позиций участникам послужит вовлечению молодежи, популяризации ИТ-профессий, снижению дефицита кадров и оперативному трудоустройству будущих звезд в сфере кибербезопасности.

«Подготовка квалифицированных кадров в сфере информационной безопасности – одна из приоритетных задач государственной политики и важный фактор для развития ИТ-индустрии в России. Innostage активно содействует в ее решении. И сотрудничество с ДВФУ — один из элементов нашей социальной программы по формированию и развитию кадров в области кибербезопасности. Партнерами нашего инновационного образовательного проекта уже стали вузы Приволжского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов», — отметил генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

Первый в России межвузовский SOC начал работу в Республике Татарстан в сентябре прошлого года. Его главная задача — устранение острого дефицита ИБ-специалистов, который сейчас составляет около 50 тыс. человек. Межвузовский SOC был создан на базе четырех учебных заведений Республики Татарстан: Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), Казанского федерального университета (КФУ), Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) и Университета Иннополис.

В дальнейшем планируется, что ДВФУ сможет использовать в подготовке специалистов по ИБ образовательные методики и учебно-тренировочный стенд, разработанный Innostage на основе пилотного проекта студенческого SOC в Республике Татарстан.

«Мы ожидаем, что сотрудничество с Innostage позволит выстроить практико-ориентированное обучение студентов компетенциям в сфере кибербезопасности и ИБ-мониторингу по примеру вузов Татарстана. Там студенты ведущих вузов уже к 4 курсу являются практически готовыми специалистами центров информационной безопасности, а к 5 курсу находят работу по ИБ профилю. Реализация проекта «Студенческий SOC» позволит нам не только выпускать специалистов, готовых максимально быстро включиться в работу, но и способствует сохранению молодых кадров в регионе, позволяя им трудоустраиваться в местные компании еще в процессе обучения», — сказал Григорий Алексанин, директор Института математики и компьютерных технологий ДВФУ.